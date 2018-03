In Bayern sterben weniger Menschen im Straßenverkehr

Obwohl die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge steigt und steigt, hat es im vergangenen Jahr weniger Verkehrsunfälle mit Personenschäden als 2016 gegeben. Insgesamt wurden 2017 69 659 Menschen auf der Straße verletzt oder getötet – 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München mit. Erfreulich sei insbesondere, dass die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle gesunken sei.

2017 haben 608 Menschen ihr Leben auf bayerischen Straßen verloren – acht weniger als 2016. Damit ist der niedrigste Stand seit Beginn der Unfallaufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren erreicht. Zufrieden mit dem Erreichten ist der Minister aber nicht. Mehr als 600 Verkehrstote seien immer noch „viel zu viel“. Herrmann bekräftigte das Ziel des bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms, bis 2020 die Zahl der Verletzten zu reduzieren und die der Verkehrstoten auf unter 550 zu senken.

Immer mehr Autos

Der Rückgang bei den Verkehrstoten wäre ohne zwei schwere Verkehrsunfälle noch stärker ausgefallen: Am Neujahrstag 2017 kamen auf der A7 bei Kempten sechs Menschen bei einem Unfall ums Leben. 18 Todesopfer forderte ein Busunfall auf der A9 im vergangenen Juli bei Münchberg.

2017 setzte sich der Trend zu mehr Blechschäden, aber weniger Personenschäden fort. Denn die Zahl der von der Polizei registrierten Verkehrsunfälle insgesamt kletterte um 1,7 Prozent auf fast 405 000 – auch eine Folge davon, dass es auf den Straßen immer enger wird. So waren vor zehn Jahren im Freistaat noch 8,4 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, im Vorjahr 9,8 Millionen.

Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle ereigneten sich auch 2017 auf Landstraßen. Dabei kamen 367 Menschen ums Leben (27 weniger als 2016), obwohl die Zahl der dort aufgenommenen Unfälle um 3,8 Prozent auf 115 100 anstieg. Innerorts starben aber auch 137 Personen auf den Straßen (vier weniger als 2016). Gemessen am Verkehrsaufkommen erwiesen sich die Autobahnen erneut als die sichersten Straßen, allerdings nahm die Zahl der Verkehrstoten dort auf 104 zu (Vorjahr: 81). Die Zahl der Autobahnunfälle kletterte um vier Prozent auf 33 100.

Gefährliche Lastwagen

Während die Zahlen der getöteten Pkw-Insassen (minus 7,8 Prozent auf 284), der Fußgänger (minus 8,8 Prozent auf 73) und der Motorradfahrer (minus 7,5 Prozent auf 123) zurückgingen, weist die Kurve der Unfälle mit Lkw steil nach oben: Bei sogenannten Schwerverkehrsunfällen kamen 157 Menschen ums Leben, 33,1 Prozent mehr als im Vorjahr. An etwa der Hälfte dieser Unfälle waren die Brummi-Fahrer schuld – durch Unachtsamkeit, Ablenkung und Übermüdung. Leicht um 2,9 Prozent angestiegen ist auch die Zahl der ums Leben gekommenen Radfahrer auf 70. Das hänge auch mit der zunehmenden Nutzung der Drahtesel zusammen, meinte Herrmann.

Trotz des Rückgangs der tödlichen Motorradunfälle ist die Motorradsicherheit in diesem Jahr zentrales Thema der Verkehrssicherheitsaktion „Bayern mobil – sicher ans Ziel“. Der Anteil der tödlich verunglückten Motorradfahrer sei noch immer „weit überproportional“, so Herrmann. Jeder fünfte getötete Verkehrsteilnehmer war auf motorisierten Zweirädern unterwegs.

Jeder Fünfte nicht angeschnallt

Wie schon seit vielen Jahren war 2017 überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für rund ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle (183). Ursache für Unfälle, bei denen 70 Menschen (Vorjahr 44) zu Tode kamen, war nach Ermittlungen der Polizei ungenügender Sicherheitsabstand, Alkohol war bei Unfällen mit 59 Toten (vorher: 58) im Spiel. Jeder fünfte tödlich verunglückte Autoinsasse (insgesamt 61) war nicht angeschnallt.

In allen Regierungsbezirken außer Oberfranken ging die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten oder getöteten Menschen zurück, am stärksten in Niederbayern (minus 5,8 Prozent) und Unterfranken (minus 5,4 Prozent). Gleichwohl stieg die Zahl der Verkehrstoten in Niederbayern gegenüber 2016 um 17 auf 83. Die meisten Verkehrstoten gab es in Oberbayern und Schwaben (siehe Kasten). Bemerkenswert ist der Rückgang der Zahl der tödlich Verunglückten in der Oberpfalz (minus 25 auf 55). In Mittelfranken blieb die Zahl der Verkehrsopfer gleich (70).