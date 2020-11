In bayerischen Wäldern steht keine Massenware

Pflanzen für die bayerischen Wälder sind keine Massenware, sondern ein Qualitätsprodukt und eine Investition in die Zukunft, erklärt der Forstbetrieb Sonthofen. Jährlich werden in den bayerischen Staatswäldern circa 2500 Hektar mit jungen Bäumchen neu bepflanzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Allein im Forstbetrieb Sonthofen pflanzen wir diesen Herbst 35 Hektar beziehungsweise 90 000 Pflänzchen unterschiedlichster Baumarten“, so Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting. „Das muss sorgfältig geplant werden. Die gleiche Sorgfalt muss bei der Pflanzenauswahl getroffen werden, um einen zukunftssicheren Klimawald begründen zu können.“

Hohe Qualitätsansprüche

Wer glaubte, eine Forstpflanze sei ein Massenprodukt – wie zum Beispiel alle Jahre die Christbäume in den Discountern, liege falsch. Bezogen auf die Qualität der Forstpflanzen würden sehr hohe Ansprüche gestellt. „Nicht jeder Betrieb, der Pflanzen aufzieht, ist auch in der Lage, Forstpflanzen anzuziehen. Der Gesetzgeber legt hier nämlich einen sehr strengen Qualitätsmaßstab an“, so die Mitteilung weiter.

Im Forstvermehrungsgutgesetz ist detailliert aufgeführt, welche Pflanzen oder Pflanzenteile als forstliches Vermehrungsgut bezeichnet werden dürfen und welche nicht. Oetting: „In Bayern gibt es große Unterschiede hinsichtlich Geologie, Höhenlage, Durchschnittstemperaturen und Niederschlägen. Daran haben sich die Waldbäume über viele Hundert Jahre angepasst.“

„Autochthone Pflanzen, also solche, die ohne menschlichen Einfluss immer schon bei uns wuchsen, sind uns hinsichtlich Gesundheit, Stabilität und Leistungsvermögen am liebsten.“ Markus König, Förster

Seit 1911 sind je nach Wuchsgebiet bestimmte Herkünfte definiert und in der Forstherkunftsgebietsverordnung aufgelistet. Darin ist festgelegt, woher eine Pflanze kommen darf und welchen Anforderungen sie in der Natur an ihrem Wuchsort gewachsen sein muss. Dabei spielt die Genetik eine große Rolle. Förster Markus König, der den Staatswald im Wirlinger Wald betreut, weiß: „Autochthone Pflanzen, also solche, die ohne menschlichen Einfluss immer schon bei uns wuchsen, sind uns hinsichtlich Gesundheit, Stabilität und Leistungsvermögen am liebsten.“

Um die Tauglichkeit von Pflanzen oder Saatgut langfristig überprüfen und nachweisen zu können, wurde mit Forstbaumschulen auf freiwilliger Basis ein Zertifizierungsring für überprüfbares forstliches Vermehrungsgut – kurz ZüF – ins Leben gerufen.

„Bei der Lieferung ziehen wir eine Probe meist von den Knospen und lassen sie analysieren. Die Proben werden mit in einer Datenbank hinterlegten Referenzproben verglichen. So kann genetisch festgestellt werden, ob die Pflanzen tatsächlich von den Bäumen stammen beziehungsweise aus dem Herkunftsgebiet kommen, welches bei der Lieferung angegeben ist“, erklärt Revierleiter Markus König.

Tests anhand von Stichproben

Außerdem muss vor Ort im Wald bei der Anlieferung der Pflanzen entschieden werden, ob es sich um ein Qualitätsprodukt handelt oder nicht. König weiter: „Neben Liefermenge, Größe, Gesundheitszustand und der Pflanzenfrische gilt hier ein besonderes Augenmerk der sogenannten Stufigkeit. Diese definiert das Verhältnis von Höhe, Wurzelhalsdurchmesser und Wurzelvolumen zueinander. Dieses Verhältnis muss in sich stimmig sein, damit die Pflanze gut anwachsen kann und Zukunft hat.“ Das Wurzelwerk muss ausreichend Feinwurzeln haben. Denn die gewährleisten die Versorgung der Pflanze mit Wasser und Nährstoffen, und die Hauptwurzel darf keinerlei Beschädigungen oder Verformungen aufweisen.

„Bei 90.000 Pflanzen, die wir im Herbst pflanzen, kann natürlich nicht jede einzelne Pflanze überprüft werden. Wir beschränken uns auf ausreichend große Stichproben.“

Erst wenn alle genannten Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Pflanze von den Forstwirten gepflanzt. Aber auch hier gibt es nochmals einen Qualitätscheck. „Es ist also ein langer, schwerer Weg vom Samen am Baum zur hochwertigen jungen Pflanze in der Baumschule und wieder zurück in den Waldboden, wo in vielen Jahren zum Beispiel eine stattliche Tanne mal stehen soll.