Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A (Staffel I) treffen die Topteams Bergatreute und Vogt aufeinander. Dazu gibt es mit dem Spiel Bad Waldsee gegen Reute das nächste Stadtderby. In den restlichen Spielen trifft meist ein Favorit auf einen Außenseiter.

SV Bergatreute – SV Vogt (Sa, 16 Uhr): Vor der Saison wurden diese beiden Mannschaften in den Umfragen von den meisten als Aufstiegskandidaten genannt, wenngleich sich beide Teams intern bewusst sind, dass die Meisterschaft in der Kreisliga A schwer zu erreichen ist. Bergatreute verlor letzte Woche das Derby beim SV Wolfegg und muss im Heimspiel gegen Vogt eine Reaktion zeigen. Der SV Vogt ist mit vier Punkten solide in die Saison gestartet und könnte in Bergatreute ein echtes Ausrufezeichen setzen. Einen klaren Favoriten zu nennen scheint nicht möglich zu sein, aber es dürfte klar sein, dass der Verlierer vor ungemütlichen Wochen stehen wird.

FV Bad Waldsee – SV Reute (Sa, 17 Uhr): Nachdem der FV Bad Waldsee vergangene Woche beim SC Michelwinnaden siegte (3:1), steht nun das nächste Stadtderby an. Dieses Mal ist der SV Reute zu Gast. Während Bad Waldsee mit vier Punkten gut dasteht, hat der SVR noch keinen Punkt auf dem Konto. Da kommt das Derby sicher gelegen. Mit einem Sieg könnte Reute die ersten Spiele vergessen machen, doch nach aktueller Lage scheint ein Sieg des FVW wahrscheinlicher zu sein.

SV Baindt – TSV Grünkraut (Sa, 17 Uhr): Nach der überraschenden Niederlage beim TSB Ravensburg will der SV Baindt unbedingt den zweiten Saisonsieg einfahren. Im Heimspiel gegen Grünkraut ist Baindt auch der Favorit, doch der TSV ist gut gestartet und wird die Punkte sicher nicht kampflos in Baindt lassen.

SV Weingarten II – SV Wolfegg (So, 13.15 Uhr): Klare Gegensätze im Duell der Aufsteiger. Während der SV Weingarten II Punkte für den Klassenerhalt sammelt, scheint der SV Wolfegg wie angenommen vorne mitspielen zu können. Der Derbysieg gegen Bergatreute dürfte den SVW weiter beflügeln, und so könnte in Weingarten durchaus der dritte Sieg im dritten Spiel herausspringen.

SV Mochenwangen II – FV Waldburg (So, 15 Uhr): Noch ohne Punkte ist der SV Mochenwangen II. Ob es gegen den FV Waldburg die ersten Punkte geben kann, darf bezweifelt werden. Vielleicht gelingt dem SVM II aber eine Überraschung.

SV Oberzell II – SC Michelwinnaden: Auch diese Teams sammeln ihre Punkte eher für den Klassenerhalt als für höhere Regionen. Im direkten Aufeinandertreffen wäre ein Sieg für beide wichtig, da man so einen Fehlstart vermeiden könnte.

TSV Berg II – TSB Ravensburg: Beide Teams sind mit ihrem Saisonstart zufrieden. Nun gilt es, den Start zu vergolden. Der TSV II könnte mit einem Heimsieg vorne dabei bleiben. Der TSB könnte nach vorne stoßen. Leicht favorisiert ist Berg II. (sb)