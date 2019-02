In Bad Buchau bebt die Bühne

Bad Buchau - Nicht zu viel versprochen hatten Irmgard Wissussek und ihr Organisationsteam im Vorfeld des 32. Bandscheibenballs des Kurzentrums am vergangenen Freitagabend. Das Spitzenprogramm wurde dieser Ankündigung nur zu gerecht, indem es bei den Gästen in der bis auf den letzten Platz besetzten Halle für stundenlange erstklassige Unterhaltung sorgte. Mit frivolem Humor führte Comedian und Travestiekünstlerin Tante Andante als „Femme fatale“ durch das Programm, die es allerdings besonders auf Bürgermeister Peter Diesch abgesehen hatte. Diese Absicht trat offen zutage, kaum dass sie im pompösen Glitzer-Outfit die Bühne betreten hatte: „Heute Abend brauch' ich jemand, der heißt Peter...“.

Rund 100 Jahre zurückversetzt fühlte sich das begeisterte Publikum vom den Darbietungen des Überlinger Drehorgel-Duos R&F Engeser, die ihren original nachgebauten Leierkästen ganz moderne Ohrwürmer wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und „Über den Wolken“ entlockten. Atemlos spannende Momente gab es anschließend mit der

Voltigiergruppe Ingoldingen, die die faszinierten Zuschauer in eine Traumwelt voller Magie und akrobatischem Können entführten.

Die sagenumwobene Atmosphäre der Bad Buchauer Fastnachtsmasken und deren Bedeutungen vermittelte eine bezaubernd figürlich dargestellte Erzählung vom Federseegeist mit dem Galgenvogel, dem Riedmeckeler, dem Weller, der Seerose, dem Vater Federsee und nicht zuletzt dem Moorochsen, der der Zunft ihren Namen gab. Aber schon Minuten später, nach der Abba-Interpretation „Fernando“ von Tante Andante – mit der sie natürlich wieder auf den Bürgermeister abzielte – wollte sich das Publikum förmlich vor Lachen ausschütten über den Bauchredner Addy Axon und seine Puppen. Kaum zu glauben, dass es wirklich Addy ist, der dem altklugen Riesenhamster Egon Schock und dem überheblichen Otto de Lacoste nicht nur die Sprache gibt, sondern diese auch noch mit Mimik Persönlichkeit und Witz erfüllt, obwohl es doch „nur“ Puppen sind.

So kontert Egon, nachdem Eddy ihm klarmacht, dass der Applaus das Brot des Künstlers sei: „Jetzt wisst ihr auch, warum er so schlank ist!“ Nach einem Dialog über die Schule und Sitzenbleiben flirtet der vorlaute Egon sogar mit dem weiblichen Publikum: „Kann die Dame rechnen? Dann kann sie mit mir rechnen!“ Kurz danach erklärt der arrogante Otto de Lacoste, wie er während der Führerscheinprüfung in eine Radarfalle krachte: „Der Prüfer ist noch bewusstlos!“ Dieser Grad der Fahrtauglichkeit erklärt auch, weshalb Otto von Isny bis Bad Buchau fünf Stunden benötigte, da er der erste im Stau war und deshalb nicht überholen konnte. Merklich peinlich ist Addy das Verhalten seiner Puppen –und vielleicht holt er schließlich deshalb zwei lebensechte, aber zufällig ausgesuchte Akteure aus dem Publikum auf die Bühne, denen er vor dem Tränen lachenden Publikum das Bauchreden beibringt.

Musikalisch wurde der Abend umrahmt von der Bad Buchauer Hausband „Die Trollys“, die das Publikum mit Evergreens und Oldies immer wieder auf die Tanzfläche lockte. Nach der Pause stellte Geri, der Klostertaler, nicht nur sein neues Album „Kraft der Heimat“ vor: Der „stolze Lederhosenträger”, der sich das Spielen von Saxofon, Panflöte, Dudelsack, Steirischem Alphorn, Xylofon und Didgeridoo selbst lehrte, brachte innerhalb kürzester Zeit die Stimmung zum Siedepunkt und den Saal zum Kochen. Auf seinem Saxophon inmitten des tobenden Publikums auf dem Tisch spielend, überzeugt der Volksmusiker sogar mit Jazz- und Hardrock-Elementen, die ihm mindestens so gut stehen wie seine Lederhose. Und Volksmusik hin, oder Hardrock her – eines steht fest: Geri beherrscht sein Handwerk!