In Altheim feierten 11 Kinder ihre Erstkommunion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag feierten insgesamt 11 Kinder gemeinsam mit ihren Familien Erstkommunion in Altheim. Pfarrer Walter Stegmann lud alle zu einem festlichen Miteinander in den Pfarrgarten ein, der ansprechend hergerichtet wurde. Passend zum Motto „Bei Gott zuhause“ erneuerten die Kinder zwischen blühenden Obstbäumen und unter blauem Himmel ihr Taufversprechen. Foto: privat