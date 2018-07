„In aller Freundschaft“ als Special

Leipzig (dpa) - Das Team der ARD-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ dreht derzeit an einem 90-minütigen Serien-Special. Die dramatische Geschichte und das längere Format seien ein „Geschenk“ an die vielen treuen Fans, sagte einer der Produzenten der TV-Ärzteserie, Karl Jochen Franke von Saxonia Media.

Bei den Dreharbeiten in den Studios der Leipziger Media City ist neben der Stammbesetzung um Oberarzt Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) auch ein ganz besonderer Gaststar mit dabei: die Schauspielerin Elisabeth Lanz, bekannt aus „Tierärztin Dr. Mertens“. Dabei bleibt sie gleich in ihrer Paraderolle - „es sind zwei Arztserien aus Leipzig, da liegt es nahe, beide einmal erzählerisch zusammenzuführen“, sagte Produzent Franke.

In der extralangen Sonderausgabe mit dem Titel „Was wirklich zählt“ wird der Sachsenklinik-Chef Dr. Heilmann in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein junger Familienvater stirbt - die Mutter ist lebensgefährlich verletzt. Der sechsjährige Sohn Tim (Bennet Meyer) ist wie durch ein Wunder unversehrt, doch ihm fehlt die Erinnerung an den Unfall. Chefarzt Dr. Heilmann fühlt sich schuldig und stürzt in eine tiefe Krise. „Es ist ein hartes Stück Arbeit, diese verzweifelte Situation authentisch rüberzubringen“, sagte Darsteller Thomas Rühmann am Set von „In aller Freundschaft“.

Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte September. Die Ausstrahlung des Serien-Specials ist für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr geplant.

„In aller Freundschaft“