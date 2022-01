In Aichstetten gibt’s den besonderen Abend im kleinstmöglichen Rahmen

32 Jahre lang war Dietmar Lohmiller Bürgermeister der Gemeinde Aichstetten. Diese Ära wird am 26. Januar zu Ende gehen.

An diesem Abend beginnt um 20 Uhr die öffentliche Gemeinderatssitzung in Altmannshofen, in der Lohmiller offiziell verabschiedet wird. Diesem Akt folgt die Einsetzung von Hubert Erath ins Bürgermeisteramt.

„Schweren Herzens“ habe die Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie entschieden, diesen besonderen Abend „im kleinstmöglichen Rahmen sowie ohne Bewirtung, Sektempfang und Rahmenprogramm“ zu veranstalten. Dies teilt Reinhard Oelhaf, erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters, nun mit.

Oelhaf wird sowohl die Verabschiedung als auch die Amtseinsetzung vornehmen. Geplant sind an diesem Mittwoch, 26. Januar, außerdem Ansprach eines Vertreters des Landratsamts sowie von Lohmiller und Erath selbst. Eine kleine Abordnung der Musikkapelle Aichstetten wird den Abend umrahmen.

Für die öffentliche Veranstaltung gelten die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.