In Aalen 12,1 Prozent mehr Arbeitslose

Aalen (an) - Ein kaltes Ergebnis in einem heißen August bietet der aktuelle Arbeitsmarkt in der Region. 8420 Personen waren im August in Ostwürttemberg von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 730 Personen mehr als noch im Vormonat. Dementsprechend stieg auch die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent an. „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im August ist zwar ein normaler Prozess“, so Elmar Zillert, Chef der Aalener Arbeitsagentur, „doch die Steigerung gegenüber dem Vormonat fiel mit 9,5 Prozent deutlich stärker aus als in einem August der letzten sechs Jahre.“

Ostwürttemberg hat im August auch gegenüber dem Land an Boden verloren. Hier stieg die Arbeitslosigkeit um 8,1 Prozent an und die Quote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf aktuell 3,3 Prozent.

Zunahme in beiden Landkreisen

Bei Betrachtung der Landkreise ist festzuhalten, dass die Arbeitslosigkeit in beiden Landkreisen gleichermaßen zugenommen hat. Mit einem Plus von 9,5 Prozent verzeichnet der Ostalbkreis gegenüber dem Vormonat ein minimal besseres Ergebnis als der Kreis Heidenheim mit einer Steigerung um 9,6 Prozent. Im Vorjahresvergleich schneidet der Ostalbkreis mit einem Anstieg bei den arbeitslos Gemeldeten um 5,2 Prozent jedoch deutlich positiver ab als der Kreis Heidenheim, in dem die Arbeitslosigkeit um 6,4 Prozent zulegte.

Innerhalb des Ostalbkreises verlief der Anstieg der Arbeitslosigkeit regional sehr unterschiedlich. Den geringsten Zuwachs hat die Region Bopfingen mit einem Plus von 21 arbeitslos gemeldeten Personen zu verzeichnen. Das entspricht einer Steigerung um 5,3 Prozent gegenüber dem Juli. Trotz dieses Anstiegs liegt die Zahl der Arbeitslosen hier 6,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das hat zur Folge, dass die Arbeitslosenquote mit 2,8 Prozent um 0,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert liegt. Zum Ende des Berichtsmonats waren im Raum Bopfingen 414 Personen arbeitslos gemeldet.

Auch im Ellwanger Raum fiel die Entwicklung bei den Arbeitslosen moderat aus. Mit 449 Personen waren 31 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Im Vorjahresvergleich entspricht das einem Plus von 1,6 Prozent.

Das schwächste August-Ergebnis muss diesmal der Raum Aalen vermelden. Hier stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen um 12,1 Prozent gegenüber Juli an. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 195 auf 1809 Arbeitslose an.

In Schwäbisch Gmünd war ein Anstieg von 8,7 Prozent oder 219 Arbeitslose gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit in Schwäbisch Gmünd um 0,3 Prozentpunkte auf nun 3,6 Prozent.

Entspannung bei den Jüngeren kommt

am Alle Personenkreise waren von der aktuellen Marktentwicklung betroffen. Am Stärksten die Gruppe der unter 25-Jährigen. 1099 Jugendliche und junge Erwachsene waren Ende August arbeitslos gemeldet. Ihre Zahl lag um 230 Arbeitslose (26,5 Prozent) über dem Juli-Wert. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung um 98 Personen (9,9 Prozent) zu verzeichnen. „Wie in jedem Jahr erwarten wir aber in den nächsten Wochen bei diesem Personenkreis wieder einen deutlichen Rückgang. Denn viele junge Menschen, die nach einer Ausbildung/Schulbesuch nicht direkt in eine Anschlussbeschäftigung übergegangen sind, werden nach der Ferien- und Urlaubszeit in eine Arbeit, eine Ausbildung oder ein Studium einmünden und dadurch ihre Arbeitslosigkeit beenden,“ zeigt sich Elmar Zillert zuversichtlich.

Doch der aktuelle Arbeitsmarkt bietet auch Positives. So sei es erfreulich, dass zum Stichtag die Zahl der Langzeitarbeitslosen nur geringfügig um 32 Personen oder 1,7 Prozent angestiegen ist. Vor einem Jahr gab es noch knapp zwölf Prozent mehr Langzeitarbeitslose zu verzeichnen als im Augenblick.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Alg I) stieg die Zahl der Arbeitslosen um 12,6 Prozent oder 537 Personen gegenüber Juli an. Auch im Vergleich zum Vorjahr fällt der Zuwachs mit 700 Personen oder 17,1 Prozent noch deutlicher aus. Deutlich geringer fiel die Steigerung im Bereich der Grundsicherung (Hartz IV) bei den Jobcenter-Kunden aus. Hier waren zum Stichtag 3622 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Juli waren dies zwar 5,6 Prozent oder 193 Arbeitslose mehr. Erfreulich ist aber der Vergleich zum Vorjahr. So sind heute hier 6,5 Prozent oder 252 Arbeitslose weniger zu verzeichnen.

Vorwiegend Fachkräfte gesucht

Positiv zeigt sich das Angebot an zu besetzenden Stellen. So wurden der Agentur und den Jobcentern im August 1468 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 91 mehr als im Vormonat. Gesucht werden überwiegend Fachkräfte, häufig mit Zusatzqualifikation.

Viel Bewegung am Ausbildungsmarkt

Völlig gegensätzlich zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit präsentiert sich der regionale Ausbildungsmarkt. Im Beratungsjahr haben sich in der Berufsberatung 2798 Jugendliche als Bewerber um eine Ausbildungsstelle registrieren lassen. Das sind 165 oder 5,6 Prozent weniger Lehrstelleninteressenten als noch im Vorjahr. Demgegenüber stieg das Angebot an zu besetzenden Ausbildungsplätzen um 303 oder 7,6 Prozent auf 4315 Stellen an. Jedem der gemeldeten Bewerber um

eine Ausbildungsstelle standen damit rechnerisch 1,54 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Derzeit sind 1365 dieser Ausbildungsangebote noch offen. Von den gemeldeten Bewerbern sind noch 239 Jugendliche nicht versorgt.