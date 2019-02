Impuls zum Ausklang der Weihnachtszeit

Der alt-katholischen Kirche waren zwei Anliegen von Anfang an sehr wichtig: Das erste war die Orientierung an der Tradition der alten Kirche. Das zweite Anliegen war die Ökumene. Ignaz von Döllinger (1799 bis 1890) war hier ein großer Vordenker.

Sein Ansatz: Eine breite Wiederannäherung aller christlichen Konfessionen ist nur möglich, wenn man auf die alten, konziliären Beschlüsse aus dem ersten Jahrtausend zurückgreift. Seine, beziehungsweise unsere Vision ist die christliche Einheit in einer bunten Vielfalt. Aus zwei Gründen habe ich mich als alt-katholischer Pfarrer entschieden, einen Impuls zum Fest Darstellung des Herrn (früher Maria Lichtmess) zu schreiben:

Erstens: In der alten Tradition dauerte der Weihnachtsfestkreis bis zum 2. Februar. Diese längere Festzeit macht in meinen Augen Sinn, weil Weihnachten ja Ausgangspunkt für unseren Glauben ist und daher eine besondere Stellung einnimmt. Ohne Würdigung des Beginns, des Starts der Heilsgeschichte, ist keine jesuanische Verkündigungsgeschichte denkbar. Die Verkündigung seiner Gotteserfahrungen, sein konsequentes Einstehen für einen Gott der allen Menschen zutiefst zugewandt ist – in besonderer Weise den Kranken aber ebenso den Gesunden – hätte nie stattgefunden.

Die Worte und die Taten Jesu stoßen mir die Tür des Lebens auf. Immer wieder neu bin ich – und sind Sie – liebe Leserinnen und Leser eingeladen, nachzuspüren, wo unsere je persönliche Basis, unser individueller Urgrund für unser Lebens liegt. Woraus schöpfe ich mein Urvertrauen, meine Lebendigkeit? Wo ist meine Tankstelle, um auch in dunklen und düsteren Momenten die Tür meines Herzens zur göttlichen Lichtquelle offen zu halten? Ebenso wichtig scheint mir die Frage: Wo ist mein Ort, wo ich für glückliche und kostbare Momente immer wieder Dank sagen kann? – Staunen Sie über die letzte Frage? Ja? Dann probieren Sie es doch einmal aus. Danken Sie Gott für glückliche Zufälle und Schönes aus vollem Herzen. Sie werden spüren, wie wohltuend, wie erleichternd das ist.

Zweitens: Das Fest Darstellung des Herrn – früher Maria Lichtmess – ist für mich ein klassisches Symbol unserer Offenheit und Willkommenskultur für Suchende und Interessierte.

Die beiden römisch-katholischen Marien-Dogmen haben wir nicht übernommen. Doch bereits Ignaz von Döllinger meinte sinngemäß: Wer eine große Liebe und Verehrung für Maria hat, braucht dazu kein Dogma.

So schließe ich hiermit mit meinem zweiten Besinnungsteil: Wie weit bin ich in meinem Denken flexibel und tolerant – wie weit lasse ich die Deutungsmuster von meinem Partner, meiner Partnerin, von Kollegen gelten? Was bedeuten mir persönlich Weite, Nachsicht, Barmherzigkeit und Lebendigkeit, die wir immer wieder in Jesu Leben finden?

Gönnen Sie sich doch in diesem noch frischen Jahr, Momente, wo Sie diesen beiden Impulsen (mein Fundament/ meine innere Weite) nachspüren können.

Pfarrer Simon Moser