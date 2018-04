Improvisationstheater fastfood kommt in Zehntscheuer

Abtsgmünd (an) - Das Münchner Improvisationstheater fastfood präsentiert am Freitag, 20. April, ab 20 Uhr in der Abtsgmünder Zehntscheuer sein Programm „Best of Life“ zum ersten Mal im Ostalbkreis. Das Publikum darf sich auf eine Mischung aus Szenen, Spielen und Songs freuen, bei dem die Zuschauer die Regie übernehmen. Vor der Show wissen die Schauspieler nicht, was passiert, aber sie sind bestens darauf vorbereitet mit einer ordentlichen Portion Witz und Spontanität. Fastfood wurde ausgezeichnet mit dem Publikumspreis der Bayerischen Theatertage.