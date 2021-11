Impftermine in Bad Waldsee

Die Stadt und das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bieten weitere Termine zur Impfung gegen das Coronavirus an.

Stadthalle: Ohne Termin können sich alle Impfinteressierten an diesem Sonntag, 21. November und am Dienstag, 14. Dezember, jeweils von 9 bis 14 Uhr sowie am Freitag, 3. Dezember, von 9 bis 15 Uhr im Großen Saal der Stadthalle impfen lassen. Der Zugang befindet sich in der Steinacher Straße (von der Bleiche-Kreuzung kommend).

Schulmensa: Am Freitag, 3. Dezember können sich Schüler, Lehrer und Erzieher von 12.00 bis 16.00 Uhr in der Mensa des Döchtbühl-Schulzentrums impfen lassen.

Es stehen jeweils die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Weitere Impftermine mit Datum, Zeit und Ort sind tagesaktuell auf www.oberschwabenklinik.de zu finden. Darüber hinaus ist die Stadt derzeit in enger Abstimmung mit dem Impfteam und wird voraussichtlich bereits im Dezember weitere Termine in Bad Waldsee anbieten können. Eine Vorabregistrierung für Erstimpfungen ist unter www.impfen-bw.de möglich. Dann sind zum Impftermin mitzubringen: Anamnesebogen, Laufzettel und Aufklärungsbogen.