Die Impftermine für den Landkreis Tuttlingen stehen fest

Die Termine für die Impfungen im Kreis Tuttlingen in der kommenden Woche stehen fest. Wie das Landratsamt mitteilt, sind die beiden für den Landkreis Tuttlingen zuständigen Stationär-Mobilen Impfteams (MIT) an verschiedenen Standorten unterwegs. Für alle Impfwilligen stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Die Organisation und Einsatzplanung obliegt laut Pressemitteilung ab sofort dem Landkreis Tuttlingen und der Kreisärzteschaft des Landkreises in Kooperation mit dem Gesundheitsverbund Konstanz.

Montag, 22. November 2021, Tuttlingen: Alte Festhalle, Moltkestraße 4, 78532 Tuttlingen, 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr

Dienstag, 23. November 2021, Spaichingen – Rathaus/Trauzimmer: Marktplatz 19, 78549 Spaichingen, 9 bis 12.30 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr

Mittwoch, 24. November, Wehingen: Foyer in der Schlossberghalle, Wörthstraße 33, 78564 Wehingen, 9 bis 12.30 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 25. November; Trossingen: Ort noch unklar, 9 bis 12.30 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr

Freitag und Samstag, 26. + 27. November, Tuttlingen: Alte Festhalle, Moltkestraße 4, 78532 Tuttlingen, 9 bis 12.30 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr

Der Impfzyklus setzt sich wöchentlich fort. Es wird bis auf Weiteres immer an den angegebenen Tagen und Standorten geimpft. Zusätzliche Termine werden, wenn notwendig, separat bekannt gegeben.