Impfstützpunkte voll ausgelastet, auch auf der Disko-Tanzfläche wird geimpft

Die Rückkehr zu den lokalen „Impfzentren light“ – in Form von sogenannten Impfstützpunkten – ist in der Region bislang ein voller Erfolg, die Nachfrage groß: Nahezu alle Termine, bei denen Impfungen in den aktuell acht Impfstützpunkten verabreicht werden, sind belegt. „Wir sind ausgebucht“, teilt Bernd Kühlmuß mit, der Ärztliche Leiter der Mobilen Impfteams in der Region.

So laufen die Buchungen ab

Interessierte kommen trotzdem an Termine. Denn auf der Homepage www.ulm-impfzentrum.de gehen täglich neue Terminfenster online – und zwar aktuell immer sechs Tage nach dem Tag, an dem die Buchung vorgenommen wird. Beispiel: Wird am Dienstag um 13 Uhr auf der Internetseite gebucht, erfolgt die Reservierung eines Terminfensters am Montag um 13 Uhr in der Folgewoche. Die neuen Termine gehen alle zehn Minuten während der Öffnungszeiten des jeweiligen Stützpunktes online.

Kaum mehr Wartezeiten

Nötig sind die vorab gebuchten Termine in den Impfstützpunkten seit Ende November. Das System habe sich laut Kühlmuß „bewährt“, da dies Wartezeiten deutlich reduziere und ein kontinuierlicher, geordneter Besucherfluss gewährleistet sei.

An diesem Montag wurde der Impfstützpunkt in Ehingen in Betrieb genommen. Damit haben in der Region, in der das Ulmer DRK zuständig ist (Ulm, Alb-Donau-Kreis, Kreis Heidenheim, Kreis Göppingen), nun acht Impfstützpunkte geöffnet (von Montag bis Samstag).

Hier sind die acht Impfstützpunkte

Neben Ehingen (13 bis 20 Uhr) befinden sich diese in Ulm (Blautal-Center, 12 bis 19 Uhr/Ulm Messe, 13 bis 20 Uhr), in Langenau (Gesundheitszentrum, 13 bis 20 Uhr), in Heidenheim (Schlossarkaden,14 bis 20.30 Uhr), in Geislingen (City Outlet, 13 bis 20 Uhr), in Göppingen (EWS-Arena, 13 bis 18 Uhr) und in Giengen (Walter-Schmid-Halle, 13 bis 20 Uhr).

Darüber hinaus sind zwei Mobile Impfteams weiterhin im gesamten Einzugsgebiet unterwegs, schwerpunktmäßig in Pflegeeinrichtungen und Seniorenresidenzen. Zusätzlich finden öffentliche Impfaktionen in Gemeinden an Sonntagen statt. Hier ist keine Terminbuchung nötig.

Impfungen auch für Jugendliche möglich

Im Einsatz sind mittlerweile 160 Mitarbeiter, so Kühlmuß. Am Impfstützpunkt in der Ulmer Messe unterstützen zusätzlich Soldaten der Wilhelmsburg-Kaserne und des Sanitätsregiments Dornstadt.

Auch Jugendliche ab zwölf Jahren können an den Impfstützpunkten geimpft werden. Und so auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren, zumindest „perspektivisch“ (an einzelnen Stützpunkten). Dies jedoch erst, wenn der Kinderimpfstoff geliefert worden ist. Dies war am Montag noch nicht der Fall.

„Techno Boostern“ in der Disko

Unterdessen hat sich das Team der Ulmer Disko „Gleis 44“ in der Schillerstraße 1000 Dosen des Biontech-Impfstoffs organisiert. Und die sollen nun in die Arme vorwiegend junger Leute gebracht werden.

Das Gleis-Team lädt an diesem Samstag, 18. Dezember, deshalb zu einer „Impf-Disko“ ein. Zwischen 21 und 2 Uhr werden die Impfungen auf dem Dancefloor verabreicht.

Es impft Dr. med Bora Akyürek, auch DJs sind eingebunden. Unterstützt wird die Aktion von der Stadt Ulm.

Eine weitere Impfaktion im „Gleis 44“ ist am kommenden Mittwoch geplant: Ab 16 Uhr wird in Kooperation mit dem Stadtjugendring geimpft, die Aktion richtet sich vor allem an Schüler.