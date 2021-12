Impfstützpunkte auch für Jugendliche geöffnet

Die Zahl der Impfteams des DRK-Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm nimmt weiter zu. Und die Zahl der geimpften Menschen ebenfalls. Im Zeitraum vom 1. Oktober bis 12. Dezember wurden von den mobilen Impfteams insgesamt 44874 Impfstoffdosen verimpft, teilen die Verantwortlichen des DRK mit. Insgesamt haben die durch den DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm betriebenen Impfteams seit ihrem Start am 27. Dezember 2020 schon 142324 Impfungen vorgenommen.

Das regionale Impfkonzept sieht aktuell bis zu 20 Impfteams vor; hiervon bis zu 18 Teams an festen Impfstützpunkten und zwei mobile Teams, welche im Zuständigkeitsgebiet der Stadt Ulm sowie der Kreise Alb-Donau, Göppingen und Heidenheim primär zur Versorgung von Pflegeeinrichtungen und Seniorenresidenzen unterwegs sind. Zusätzlich gibt es weiterhin – in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Bereich des Deutschen Roten Kreuzes – öffentliche Impfaktionen in Gemeinden an Sonntagen, wo regelmäßig circa 200 Impfungen ohne vorherige Terminbuchung möglich sind. In den vergangenen fünf Wochen wurden acht Impfstützpunkte aufgebaut und in Betrieb genommen – unter anderem in Ehingen – sowie die Anzahl fest angestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von circa 15 im September auf mittlerweile etwa 160 erhöht, teilt das DRK mit. „Seit dieser Woche werden wir zusätzlich am Standort Ulm Messe durch Soldaten der Kaserne Wilhelmsburg und des Sanitätsregiments Dornstadt unterstützt.“

Jugendliche ab zwölf Jahren können an den Impfstützpunkten geimpft werden. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können perspektivisch ebenfalls zu speziellen Terminen an einzelnen Stützpunkten geimpft werden, „dies werden wir in Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendärzten der Region anbieten. Da wir bisher keinen Kinderimpfstoff geliefert bekommen haben, können wir derzeit noch keine Impfungen für diese Gruppe anbieten. Sobald wir den entsprechenden Impfstoff vorrätig haben, informieren wir auf unserer Homepage über gesonderte Möglichkeiten“.