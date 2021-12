Impfstützpunkt im früheren Medimax startet am Samstag

Die Angeboten, sich impfen zu lassen, werden im Kreis Sigmaringen immer vielfältiger. So startet am Samstag der Impfstützpunkt im früheren Medimaxgebäude, so eine Pressemitteilung des Landratsamts. „Inzwischen haben wir genug Personal und Impfstoff, um noch mehr impfen zu können“, so die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese. In Summe sollen ergänzend zu den Impfungen in den Arztpraxen ab Samstag 1000 bis 1200 Impfungen täglich angeboten werden.

Termine können über Hotline vereinbart werden

Der Impfstützpunkt im Gewerbegebiet Käppeleswiesen in Sigmaringen bietet montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr







täglich Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Vor dem Medimax-Gebäude kann kostenfrei geparkt werden. Termine für die kommende Woche können über die Hotline des Landratsamtes unter 07571/102 64 65 von Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr vereinbart werden. Die Hotline vermittelt ebenso Termine für das Impfangebot im Landratsamt am kommenden Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Weiterhin wird empfohlen einen Termin zu reservieren. „Zwar impfen wir auch gerne Menschen ohne Termin, man muss jedoch mit Wartezeiten rechnen und kann sich auch nicht darauf verlassen, tatsächlich am selben Tag eine Impfungen zu erhalten“, erklärt Impf-Kreis-Koordinator Willi Römpp.

Impfaktion der SRH-Kliniken in Bad Saulgau und Pfullendorf

Die SRH Kliniken bieten ab Dienstag, 7. Dezember, von 9 bis 16 Uhr, jeweils rund 200 Impfungen täglich in den Krankenhäusern Bad Saulgau und Pfullendorf an. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Terminvergabe am Standort Bad Saulgau erfolgt via Mail über den Verein Bürger helfen Bürger: info@bhb-bad-saulgau.de. Interessierte sollen bei der Terminanfrage ein Wunschdatum angeben. Ein Anspruch auf die Umsetzung besteht nicht. Die Terminvergabe am Standort Pfullendorf erfolgt telefonisch über die Stadt: 07552/25 12 34, Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr.

Die SRH Kliniken bieten Impfungen mit Biontech- und Moderna an, einen Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff gibt es nicht. Im Impfstützpunkt Sigmaringen und bei den mobilen Impfaktionen ist zudem auch Johnson and Johnson erhältlich.

Kassenärztliche Vereinigung gibt Überblick über Arztpraxen

Auch in den Arztpraxen im Kreis wird immer mehr geimpft. Wer sich in einer der 48 Arztpraxen im Kreis, die Impfungen anbieten, impfen lassen möchte, meldet sich am besten direkt in der Praxis. Einen Überblick über alle Praxen, die Impfungen anbieten, gibt es online unter kvbawue.de.

Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir bei Erstimpfungen und Boosterimpfungen die Vorabregistrierung bereits zuhause vorzunehmen: Interessierte sollen das Formular unter www.impfen-bw.de/#/vorabregistrierung aus und bringen dieses ausgedruckt zum Impftermin mit. Das Ausfüllen ist freiwillig, kann jedoch den Ablauf im Impfzentrum für Sie beschleunigen.