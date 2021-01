Impfsituation: Kreisseniorenrat fordert Verbesserungen

Aalen (an) - Der Kreisseniorenrat (KSR) ist über die aktuelle Impfsituation für Seniorinnen und Senioren in großer Sorge. Es kann und darf nicht sein, so die Vorsitzenden des KSR Günter Höschle und Irene Duijm, dass sich die Senioren eigenständig um Impftermine und die Anreise zum Impfzentrum nach Aalen kümmern müssen.

Deshalb ist es nicht nachzuvollziehen, dass die Verordnung der Landesregierung Senioren, nicht über ihre Impftermine schriftlich zu benachrichtigen, für diese Klientel nicht praktikabel ist. Tatsache ist, dass die telefonische Anmeldung zum Impfen keinesfalls funktioniert und die online Anmeldung viele Senioren überfordert.

Der KSR begrüßt, dass Landrat Bläse mit den Kommunen in Verbindung steht um gute Voraussetzungen zu schaffen mit dem Ziel die Anfahrt zum Impfzentrum nach Aalen für Senioren unkompliziert zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig, Senioren rechtzeitig und gut verständlich über das Verfahren zu informieren.

Entscheidend aber wird sein, dass in absehbarere Zeit ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und somit die Problematik entschärft werden kann. Ansonsten wären die Senioren die Leidtragenden.

Auch der Landesseniorenrat Baden- Württemberg sieht es als erforderlich, so Höschle, dass die schriftliche Impfbenachrichtigung für Senioren erfolgt und diese nicht alleine gelassen werden. Häufig ist es nicht möglich, dass Kinder oder Enkel hilfreich zur Seite stehen. Sofern Senioren bereits am Telefon resignieren, werden sie sich auch nicht impfen lassen, was verständlich ist.

Deshalb appelliert der KSR an die Verantwortlichen, nach optimalen Lösungsmöglichkeiten zu suchen, um sicher zu stellen, dass sich möglichst viele Seniorinnen und Senioren impfen lassen.