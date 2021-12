Landesweite Impfaktion an Schulen geplant

Dass der Landtagsabgeordnete und bildungspolitischer Sprecher der Grünen, Thomas Poreski, der Gemeinschaftsschule Ertingen-Herbertingen einen Besuch abstattete, kommt nicht von ungefähr. Angesichts der steigenden Infektionszahlen bei Kindern soll nach einem Vorschlag der Regierungsfraktion vor Weihnachten noch eine landesweite Impfaktion an Schulen durchgeführt werden.

Arzt steht beratend zur Seite

Wie das umgesetzt werden könnte, davon erhoffte er sich von seinem Besuch in Ertingen von Rektor Markus Geiselhart und dem Arzt Dr. Michael Mittendorfer weitere Erkenntnisse. Zum einen hat man sich an dieser Schule rechtzeitig mit der Coronapandemie auseinandergesetzt und auch geimpft, und zum andern steht mit Mittendorfer ein Arzt beratend und aktiv zur Seite, von dessem großen Engagement zur Bekämpfung des Virus die Delegation der Grünen einiges „mit nach Stuttgart“ nehmen konnte.

Schule ist Vorreiter

Als „hochgradig einladend“ bezeichnete Thomas Poreski die sanierte Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Er hatte konkrete Themen an Schulleiter Markus Geiselhart auf seinem Zettel wie das pädagogische Konzept der Schule und er fragte auch nach möglichen Kooperationen. Bevor Rektor Markus Geiselhart sein Haus den Besuchern aus Stuttgart vorstellte, kam vonseiten des Abgeordneten ein dickes Lob an die Schulleitung: „Was das Impfen anbelangt, seid ihr hier Vorreiter, wir wünschen uns diese Qualität überall.“

Markus Geiselhart erläuterte die Schulsituaiton in Ertingen, die über die Werkrealschule zur Gemeinschaftsschule im Jahr 2013 führte. Als Partner habe man sich dazu die Gemeinde Herbertingen mit ins Boot geholt, wobei die Anfänge der Schulkooperation sicher nicht einfach waren, aber: „Die schwerste Geburt gibt ja die schönsten Kinder.“ Gegen jede Prognose habe sich der Schultypus in den vergangenen Jahren bewährt.

50 Prozent der Schüler mit Hauptschulempfehlung haben zum Beispiel den Realschulabschluss geschafft und 40 Prozent mit Realschulempfehlung seien auf die gymnasiale Schiene gewechselt, so ein Beispiel des Schulleiters. „Die Gemeinschaftsschule hat sich hier etabliert und die Abschlüsse sprechen für sich“, konstatierte der Politiker. Bei einem Rundgang durch das sanierte Schulgebäude konnte sich Thomas Poreski ein Bild über die Lernmethoden, die Lernbüros und spezifischen Fachräume machen. Sein Fazit: „Einfach nur cool, die Ausstattung.“

Projekt ermöglicht 500 Impfungen

Getroffen hat der Parteisprecher auch Lehrerin Sabrina Sauter. Sie war es, die im Frühjahr mit den Zehntklässlern ein Projekt ins Leben rief, um den Senioren bei der Terminbuchung für eine Corona-Impfung behilflich zu sein. Dadurch sind schlussendlich über 500 Buchungen zustandegekommenen. „Inzwischen ist das Projekt wieder aktiviert worden und innerhalb von zweieinhalb Wochen wurden für die Arztpraxis von Dr. Mittendorfer 3433 Termine vereinbart“, so die stolze Bilanz, die Schulleiter Geiselhart präsentieren konnte.

„Ohne die Schülerinnen und Schüler könnten wir das nicht stemmen“, lobte auch Dr. Michael Mittendorfer. Dazu komme, dass ein gutes Miteinander zwischen Schule, Gemeinde und Arztpraxis hier Voraussetzung sei. So werden für die Impftermine Räumlichkeiten vonseiten der Gemeinde zur Verfügung gestellt, anders hätte die Praxis allein die 10 000 Impfungen nicht vornehmen können.

„Das ist ein Leuchtturm, wie es hier funktioniert“, so der Abgeordnete der Grünen. Und an den Ertinger Arzt gewandt:

Es ist bemerkenswert, wie Sie den wissenschaftlichen Stand und Sicht der Pandemie für jedermann verständlich machen und wie sie es machen, ist genial. Für uns sind Sie eine Art Orientierungshilfe.

Als einen Segen bezeichnete Schulleiter Markus Geiselhart die Tatsache, in unmittelbarer Nähe einen Arzt zu haben, mit dem man auf kurzem Weg immer in Kontakt stehe. Man habe sich stets informiert gefühlt vonseiten der Praxis und nur so habe man in der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Vorreiterrolle erreicht.

„Wir waren im Lehrerkollegium schon durchgeimpft und in Stuttgart wurde immer noch der Impfstoffmangel beklagt“, schmunzelt Markus Geiselhart. „Es wurde stets nach Kooperationen gesucht, die Eltern informiert und somit ein großes Vertrauensverhältnis geschaffen“, stellte auch Anja Nickol fest, die bis vor kurzem noch dem Elternbeirat angehörte. „Wir müssen jetzt Druck machen und schauen, dass dabei etwas rauskommt“, so der Abgeordnete.

Kleine Praxen überfordert

Wie die geplante landesweite Impfrally vor Weihnachten gelingen soll, stellte sich für Markus Geiselhart die Frage. Über diesen Vorschlag der Regierungsfraktion soll zuerst eine Abfrage über die Schulen in Verbindung mit dem Regierungspräsidium erfolgen und dann gelte es, genügend Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zu beschaffen. Man müsse auch parallel weitere Partner suchen, die impfen, denn kleine Praxen seien hier überfordert. Es sei sinnvoll, Fünf- bis Elfjährige zu impfen, so Thomas Poreski angesichts der Zahl infizierter Kinder und an Dr. Michael Mittendorfer gewandt, der auch schon für diese Altersgruppen geimpft hat: „Sie wissen schon Wochen im voraus, wie der aktuellste wissenschaftliche Stand ist.“

Für ihn gebe es nur die Impfung oder die Erkrankung und dazwischen nichts, betonte der Arzt. Derzeit registriere seine Praxis etwa 150 Erstimpfungen pro Woche. Interessant nach Aussage von Dr. Michael Mittendorfer auch, dass es einen Zusammenhang mit dem Tragen der Masken in der Schule und den Coronafällen in den Kindergärten gebe. „Seit die Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt worden ist, sind die Kindergärten ,sauber’.“ Der Abgeordnete kündigte an:

Wir haben nun mehrere Wochen Zeit, um unsere Schulen zu wappnen und als Impfpunkte vorzubereiten. Das Land baut hierfür die Infrastruktur auf und dann liegt es am Bund, die notwendigen Impfdosen zu liefern.

Ziel sei es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu immunisieren: „Wir müssen die Kinder und ihre Familien sicher und gesund über die Feiertage und den Winter bringen.“