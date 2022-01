Impfpflicht für Pflegekräfte: Und dann?

Kündigt ein Mitarbeiter seinen Arbeitsvertrag, könnte dies in manchen Fällen eine Sperrzeit bei der Arbeitsagentur zur Folge haben. „Allerdings wird immer individuell im Einzelfall geprüft, ob ein wichtiger Grund vorliegt“, sagt Edith Fischer, Pressesprecherin der Aalener Arbeitsagentur. Liege dieser vor, gibt es keine Sperrfrist. Eine Ablehnung der Impfung kann aktuell und auch über den 14. März hinaus einen wichtigen Grund für eine Kündigung darstellen, solange eine allgemeine Impfpflicht für alle nicht eingeführt ist, so die Sprecherin weiter. Eine pauschale Sperrfrist haben Pflegekräfte also nach aktuellem Stand nicht zu befürchten.