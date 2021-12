An dieser Tankstelle kann man sich gleich noch impfen lassen

Mittlerweile gab es schon zwei sehr erfolgreiche Impfaktionen auf der Schwäbischen Alb: Vor Weihnachten nutzten in Westerheim und Feldstetten mehr als 800 Menschen das Angebot für die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. In Feldstetten wird heute sogar zum zweiten Mal geimpft. Auch von der Westerheimer-Impfaktion gibt es eine Neuauflage, aber dieses Mal findet diese in Laichingen bei Mangold, dem Getränkemarkt und der Tankstelle, statt. Hier wird am Montag, 3. Januar, von 11 bis 18 Uhr im Drive-In-Modell geimpft.

Neuauflage der Impfaktion in Westerheim

Sebastian Freisler, der zusammen mit seinem Vater Rolf Mangold der Geschäftsführer des Unternehmens ist, war bereits bei der Impfaktion in Westerheim bei Kneer Stüdfenster dabei und half dort ehrenamtlich mit. An diesem Samstag konnten 437 Impfdosen verabreicht werden.

„Die Aktion organisierte Peter Bischoff und wir kennen uns von der Arbeit im Rettungsdienst. Er hilft jetzt auch wieder bei unserem Impftermin in Laichingen mit“, erzählt er. Das Team um Odette Bischoff, das bereits in Westerheim impfte, werde nun auch in Laichingen bei einem Drive-In mitmachen und impfen. Freisler ist froh, dass für die Aktion wieder Dr. Bischoff und ihr Team von der Praxis Boa Akyürek gewonnen werden konnte. In Westerheim habe alles super funktioniert, erzählt der 23-Jährige.

„Das Impfen mit einem Drive-in ist besonders einfach und auch kontaktlos umsetzbar. Man muss nicht aussteigen und in einem Wartezimmer warten, sondern kann dass Fenster aufmachen, um sich seine Impfung geben zu lassen“, sagt Freisler. Egal ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung – alle ab 18 Jahren können sich impfen lassen.

Impfen mit Drive-In-Modell ohne Termin

„Auch Leute aus Ulm können gerne zu uns kommen. Je mehr das Angebot nutzen, desto besser“, meint Sebastian Freisler. Man müsse nur den ausgedruckten und unterschriebenen Aufklärungsbogen sowie den Impfpass mitbringen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Das soll zudem dazu führen, dass der Zugang zur Schutzimpfung niedrigschwellig ist. „Da unsere Kunden ja schon da sind, hoffen wir, dass möglichst viele das Angebot nutzen“, sagt Freisler. Um einen weiteren kleinen Anreiz zu geben, gibt es auch eine „Belohnung“: Zwei Euro Gutschein beim Tanken oder zwei Freigetränke soll es für die frisch Geimpften geben.

Aus unternehmerischer Sicht hätten sie keine Vorteile von der Aktion: „Wir wollen nur den Menschen die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen und so unseren Beitrag im Kampf gegen das Corona-Virus leisten und damit eine Vorreiterfunktion einnehmen.“ Auch als lokales Unternehmen könne man etwas bewirken, ist Freisler überzeugt.

Ein bisschen sei es auch eine gesellschaftliche Verantwortung. „Ansonsten haben wir das Problem mit der Pandemie auch noch in fünf Jahren“, meint Sebastian Freisler. Außerdem gebe es genügend Platz, um den Drive-In einfach umzusetzen.

Herzensangelegenheit wegen Erfahrungen im Rettungsdienst

Ihm persönlich ist die Aktion aber auch eine Herzensangelegenheit, da er schon seit fünf Jahren im Rettungsdienst tätig ist. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe er die Entwicklung begleitet und um Menschenleben gekämpft. „Durch die regelmäßige Arbeit im Rettungsdienst sehe ich, dass alle in diesem und in den Krankenhäusern am Limit arbeiten. Außerdem sehe ich das Leid der Menschen und was Corona anrichten kann. Da hilft nur das Impfen“, meint Freisler. Bei allem was er in den vergangenen zwei Jahren gesehen habe, könne er es nicht verstehen, wie Menschen sagen können, dass es das Corona-Virus nicht gibt.

Auch im eigenen Betrieb werde sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema Corona umgegangen. „Wir sind ein 1G-Unternehmen und haben schon sehr früh darauf geachtet, dass unsere Mitarbeiter geimpft sind oder sich impfen lassen können. Bei uns gehören zum Arbeitsalltag auch regelmäßige Tests.“ So sei man bisher gut durch die schlimme Pandemie gekommen.

Angst vor Anfeindungen durch die Impfaktion habe er nicht, auch wenn sich das nicht ausschließen lasse. „Wir sehen es nicht ein, uns von einer Minderheit und von Angst regieren zu lassen. Die Leute können sich frei entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Wir wollen es auf alle Fälle ermöglichen, dass die Menschen, die eine Impfung wollen diese auch bekommen können“, so der Geschäftsführer.

Wenn der Zuspruch der Impfaktion groß sei, so werde es auch in Zukunft weitere Aktionen geben. „Es wird ja jetzt schon von der vierten Impfung gesprochen“, so der Geschäftsführer.