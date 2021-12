Impfen ohne Termin: Wo es in Tettnang derzeit Angebote gibt

In Tettnang besteht in Kooperation mit dem Landkreis die Möglichkeit, sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die nächste Impfaktion findet am Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Dezember, statt.

In dem Gebäude der Autofabrik Bodensee in der Dr. Klein-Straße 9 in Bürgermoos gibt es immer dienstags und mittwochs zwischen 10 und 17 Uhr ein offenes Impfangebot. Aus Erfahrung sei morgens der Andrang immer höher, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb werden zu dieser Zeit Nummern an die Wartenden verteilt.

Die Nummern sind einem Zeitfenster zugeordnet. Die Impfwilligen können daher auch die Warteschlange verlassen und später wiederkommen. So sei sichergestellt, dass niemand stundenlang in der Kälte warten müsse. Bis mittags habe sich der Andrang dann meist eingependelt und es bestehe mit einer kurzen Wartezeit die Möglichkeit, sich spontan impfen zu lassen.

Auf der Homepage der Stadt Tettnang (www.tettnang.de) werde außerdem darüber informiert, wenn die Kapazität für einen Tag bereits erreicht sei, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Somit müsse sich keiner umsonst auf den Weg machen. Städtisches Personal sei während der gesamten Öffnungszeiten vor Ort, um den Ablauf zu koordinieren und Fragen zur Organisation zu beantworten.

Im Impfstützpunkt wird die Erst-, Zweit- und bei Berechtigung auch die Drittimpfung verabreicht. Ärztinnen und Ärzte führen vor Ort die individuelle medizinische Beratung durch. Angeboten werden je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Johnson & Johnson und Moderna.

Mitzubringen seien der Impfpass (falls vorhanden) beziehungsweise der Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, ein Ausweis oder Pass sowie die Krankenversichertenkarte. Ebenso eine FFP2-Maske.