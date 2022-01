Impfen bis Mitternacht in Erolzheim

In den Impfstützpunkten Riedlingen und Erolzheim wird jeweils bei einer Sonderimpfaktion bis Mitternacht geimpft, um möglichst vielen Menschen eine Impfung zu ermöglichen. Das Angebot richtet sich an alle ab zwölf Jahren. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt. Eine weitere Impfaktion für Kinder von 5 bis 11 Jahren ist wieder am 9.Januar 2022 in der Stadthalle Biberach geplant.

Die beiden Termine sind am Montag, 3. Januar, 16 bis 24 Uhr im DRK-Haus Erolzheim (Schillerstraße 2) sowie am Dienstag, 4. Januar, 18 bis 24 Uhr in der Cafeteria der Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen (Goethestraße 36).

So werden Warteschlangen verkürzt

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitgebracht werden sollte der Personalausweis und, falls vorhanden, ein Impfpass. Um die Wartezeiten vor den Impfstützpunkten so kurz wie möglich zu halten, bittet das Landratsamt und das DRK darum, den Anamnesebogen und das Aufklärungsblatt auf der Homepage rki.de bereits vorab herunterzuladen, auszufüllen und zum Impfangebot mitzubringen.