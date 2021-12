Impfangebot in Langenargen für Menschen ab 75 Jahren

In den in den Räumlichkeiten der Seniorenwohnanlage „Mühlengärten“ in Langenargen findet am Montag, 13. Dezember, von 8 bis 12 Uhr, eine Impfaktion statt. Annette Hermann vom Seniorenbüro der Gemeinde Langenargen, organisiert laut Pressemitteilung dieses Angebot in Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis „Ärzte am Münzhof“ und der Seniorenbegegnungsstätte. Es richtet sich speziell an ältere Menschen im Alter von 75 bis älter. Es werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. Eine Anmeldung dazu ist erforderlich Möglich ist die telefonische Anmeldung ausschließlich an folgenden zwei Tagen: Montag, 6. Dezember, von 9 bis 13 Uhr und Dienstag, 7. Dezember, von 13 bis 16 Uhr, unter der Telefonnummer 07543 / 1720. Mitzubringen sind laut Mitteilung Personalausweis, Impfausweis, Krankenversichertenkarte (bei Privatversicherten: Personalausweis) sowie Einverständniserklärungen (Vorlagen dazu werden nach der Anmeldung vom Seniorenbüro der Gemeinde verschickt). Für Menschen mit Mobilitäts-Einschränkungen wird ein Fahrdienst angeboten.