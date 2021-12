Impfangebot im Kreis wird ausgeweitet

Wer sich im Kreis Sigmaringen gegen Corona impfen lassen möchte, kann dies ab dieser Woche bei 48 Arztpraxen und in den kommenden Tagen bei mehreren Terminen von mobilen Impfteams des Landkreises tun. Ab Dienstag, 7. Dezember, werden auch an den SRH-Krankenhausstandorten Pfullendorf und Bad Saulgau Impfungen angeboten. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Welche Arztpraxen bieten Impfungen an?

Die Kassenärztliche Vereinigung bietet im Internet unter www.lvbawue.de einen Überblick an. Laut Mitteilung des Landratsamt bieten viele Arztpraxen Impftermine zwischen Montag und Samstag an. Für eine Terminvereinbarung ist einen Kontaktaufnahme mit den Praxen notwendig.

Welche Angebote macht das mobile Impfteam des Landkreises?

Das mobile Impfteam macht in den kommenden Tagen im ganzen Kreis Halt (jeweils von 13 bis 20 Uhr. Ausnahme ist der 11. Dezember): Montag, 6. Dezember, im Feuerwehrhaus in Sauldorf; Dienstag, 7. Dezember, in der Sandbühlhalle in Bingen; Mittwoch, 8. dezember, Drei-Seen-Halle Illmensee und Gögehalle Hohentengen; Mittwoch, 9. Dezember, Feuerwehrgerätehaus Wal, Freitag, 10. Dezember, Turn- und Festhalle Neufra und Gemeindehalle Waldhorn in Krauchenwies; Samstag, 11. Dezember Landratsamt Sigmaringen (10 bis 18 Uhr Anmeldung – dienstags bis donnerstags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr telefonisch 07571/102 64 65). Weitere Informationen zur Anmeldung bei den Gemeinden gibt es auch den jeweiligen Internetseiten der Kommunen.

Welche Angebote machen die Kliniken?

In den Impfstützpunkten an den SRH-Krankenhäusern in Bad Saulgau und Pfullendorf werden ab Dienstag 7. Dezember, montags bis freitags, von 9 bis 16 Uhr Impfungen angeboten. An folgenden Tagen finden keine Impfungen statt: 24. Dezember, 31. Dezember und 6. Januar. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit den Impfstoffen Biontech und Moderna, ein Anspruch auf einen bestimmten Impfstoff besteht nicht. Impftermine sind nur mit Voranmeldung über unterschiedliche Kanäle möglich.

Die Terminvergabe am Standort Bad Saulgau erfolgt via Mail über den Verein Bürger helfen Bürger: info@bhb-bad-saulgau.de. Bitte bei der Terminanfrage ein Wunschdatum angeben. Ein Anspruch auf die Umsetzung besteht nicht.

Die Terminvergabe am Standort Pfullendorf erfolgt telefonisch über die Stadt unter der Telefonnummer 07552/25 12 34. Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr.

Die Impfstützpunkte an den beiden Krankenhausstandorten sind jeweils ausgeschildert, an beiden Standorten gibt es barrierefreie Zugänge.

Welche Impfstoffe werden angeboten?

Je nach Verfügbarkeit kann eine Impfung mit Biontech oder Moderna angeboten werden. Auch Impfungen mit Johnson & Johnson sind möglich, nicht aber an den Impfstützpunkten der SRH Kliniken.

Sind auch Impfungen ohne Terminvereinbarung möglich?

Grundsätzlich ja, es ist aber mit langen Wartezeiten zu rechnen. Impfwillige mit Termin haben Vorrang. Daher wird eine Terminvereinbarung dringend empfohlen. Allen, die keinen Termin vereinbaren, kann eine Impfung nicht garantiert werden. Die Impfstützpunkte an den SRH-Krankenhausstrandorten in Pfullendorf und Bad Saulgau impfen nur mit vorheriger Terminvereinbarung.

Welche Unterlagen sollte man mitbringen?

Zwingend erforderlich ist nur ein Ausweis, eine FFP2-Maske und die Krankenkassenkarte. Wenn möglich sollte ein Impfpass mitgebracht werden. Wer sich Zeit vor Ort sparen möchte, kann die Anmeldeunterlagen zu Hause bereits in Ruhe ausfüllen und ausgedruckt mitbringen. Sie sind hier zu finden unter www.impfen-bw.de

Wer kann sich impfen lassen?

Geimpft werden können alle Personen ab 12 Jahren mit für die Altersgruppe zulässigen Impfstoffen. Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Begleitung und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Wo erhält man Infos zur Impfung?

Bei allen Ärzten, die Impfungen anbieten, vor Ort beim Impftermin oder online.

Wann geht der Impfstützpunkt Sigmaringen an den Start?

Sollte ausreichend Impfstoff vorhanden sein und medizinisches Fachpersonal gefunden werden, soll ab Mitte Dezember im Gewerbegebiet Käppeleswiesen geimpft werden. Der Landkreis wird noch darüber informieren, ab wann eine Anmeldung möglich ist.