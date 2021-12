Impfaktion in der Aalener Stadthalle sollte als Blaupause für viele dienen

Die große Impfaktion des DRK-Kreisverbands Kocher-Rems in Zusammenarbeit mit der Essinger Schwerpunktpraxis von Sandra Esber-Schimmel und Siad Esber in der Aalener Stadthalle sucht ihresgleichen.

Lob an die vielen Ehrenamtlichen des DRK, Lob aber auch an die Praxisangestellten aus Essingen, in deren Vertrag sicherlich nicht Zwölf-Stunden-Tage an einem Samstag verankert sind. Mit dieser Aktion aber zeigen die Organisatoren vor allem eins: Impfen kann ganz leicht sein – und muss gar nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Man muss auch nicht stundenlang in der Kälte warten.

Impfwillige von überall

Nicht nur aus Aalen waren die Impfwilligen gekommen, auch aus den umliegenden Regionen kamen sie haufenweise. Dieser Tag sollte als Blaupause für viele weitere dienen, denn dadurch werden einerseits die zahlreichen Hausärzte entlastet, andererseits Hemmschwellen abgebaut. Ärgerlich: es war nicht genügend Biontech-Impfstoff da, Jüngere gingen teilweise leer aus und geknickt nach Hause – dafür aber können die Organisatoren nichts.