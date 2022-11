Impfaktion beim DRK Hausen ob Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten Oktoberwoche haben wir einen Impftermin angeboten. In Zusammenarbeit mit einer Hausarztpraxis konnten wir Impfstoff bestellen und einen Termin organisieren. Über unsere Bereitschaftsärzte haben wir den Impfstoff dann verabreicht. 18 Frauen und Männer jeden Alters gaben wir den neuen Biontech Impfstoff. Nach einer Wartezeit von 15 Minuten konnten alle wieder nach Hause gehen. Vielen Dank an alle Helfer und an unsere Ärzte. Foto: Maximilian Kaiser