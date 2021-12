Impfaktion am Kolping-BZ Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag den 3.12. wurden im Kolping-Bildungszentrum in der Gartenstraße Schüler:innen, Lehrer:innen und Angehörige geimpft. „Viele Menschen aus unserem Umfeld haben keinen Impftermin bekommen, deswegen haben wir uns im Schulleitungsteam überlegt, wie wir helfen können“, so Schulleiterin Franziska Aleker. „Wir hatten das Glück, dass wir mit Dr. Schäfer schnell einen Partner gefunden hatten, der von unserer Aktion überzeugt war und die Impfaktion mit uns verwirklichen wollte,“ so Schulleiter Michael Witznick. „Wichtig war uns, ein niederschwelliges Impfangebot zu schaffen und keine Schulveranstaltung mit Gruppendruck.“ Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Durch die straffe Organisation konnten Wartezeiten vermieden werden: Zuerst wurden Schüler:innen und Angehörige des Berufskollegs und Kolping-Kollegs geimpft, dann Schüler:innen und Angehörige des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums, des Abendgymnasiums sowie der Abendrealschule und zu guter Letzt das Kollegium. Dank intensiver Vorbereitung und Planung konnte zügig geimpft werden. Insgesamt wurden in vier Stunden 140 Impfungen durchgeführt. „Herzlichen Dank für die Impfaktion. Das war großartig und sehr gut organisiert“, so ein Feedback aus dem Kollegium.