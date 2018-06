Immobilienpreise am Limit

Vor nicht allzu langer Zeit gähnten alle noch beim Thema Immobilien. Wenn junge Leute jemanden einen Bausparer schimpften, dann bedeutete das in etwa gleich viel wie Schattenparker oder Warmduscher. Ein Haus zu bauen, ein Eigenheim zu kaufen und dafür zu sparen, galt als spießig. Die langweiligste Geldanlage der Welt stempelten viele ab als zu betreuungsintensiv und unrentabel. Eigenheimkäufer und Hausbauer im Südwesten ertrugen den Spott im Stillen.

Das Blatt hat sich gewendet. Seit Beginn der Euro-Krise zählt plötzlich wieder das sichere Fundament. Wer Geld hat, tauscht es gegen Sachwerte. Wer kein Geld hat, nutzt das historische Zinstief, nimmt einen Kredit auf und blickt möglichen Inflationsgefahren gelassen entgegen. Alle wollen Betongold. Die Strapazen der Immobliensuche sind zum Volkssport geworden. Ist noch genug für alle da? Wie überzogen sind die Preise? Droht uns eine Immobilienblase, wie manche behaupten?

In der Tat: Der Markt ist vielerorts leergefegt. In eine Immobilie zu investieren ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Wer eine hat, behält sie. Wer keine hat, sucht die eigenen vier Wände für den Rückzug ins Private – und baut sich jenseits globaler Probleme die eigene intakte Welt auf. Das Angebot an Häusern und Wohnungen ist knapp. Alte Hütten kosten oft Wucherpreise – und finden trotzdem ihre Käufer. Schöne Objekte in attraktiven Lagen können sich tatsächlich nur Wohlhabende leisten. Trotz Zinstief stemmen Normalverdiener die saftigen Preise nur mit Mühe und Verzicht. Viele Suchende ohne dickes Konto sind mit der Geduld am Ende. Aber keine Panik: Von einer Blase sind wir weit entfernt. Die Durchschnittswerte in unserer Region belegen es. Die Preise steigen moderat. In manchen Ecken kosten Einfamilienhäuser sogar weniger als noch vor ein paar Jahren.

Die gefühlte Wohnungsnot ist im Südwesten häufig größer als die tatsächliche. Experten sagen: Das Preislimit ist vielerorts erreicht. Verkäufer haben jetzt die Chance, ihre Objekte mit hohem Gewinn zu verkaufen. Der Markt wird sich entspannen.