Immobilienmarkt trotzt Corona: Schnelle Baufinanzierungen sind oft der Schlüssel auf dem Weg ins Eigenheim

Die Corona-Situation hat weltweit in viele Branchen zu massiven Einbrüchen geführt und die Wirtschaft auch in Deutschland an zahlreichen Stellen zurückgeworfen. Davon unbeeindruckt zeigt sich der Immobilienmarkt hierzulande. Auch in Oberschwaben lässt sich ein Rückgang in der Nachfrage nicht erkennen, im Gegenteil: Das Eigenheim liegt weiterhin voll im Trend.

Die große Nachfrage nach Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen führt zu einem Markt, der von den Käufern oftmals eine schnelle Entscheidung verlangt. „Wir erleben es immer wieder, dass bereits bei der ersten Besichtigung von mehreren Interessenten Kaufabsichten geäußert werden“, so Immobilienberaterin Sabina-Maria Gegenbauer der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG. „Bei der Entscheidung, welcher Kaufinteressent den Zuschlag erhält, ist dann mitunter ausschlaggebend, wer als Erster eine Finanzierungsbestätigung der Bank vorlegen kann.“

Daher sollten sich Kaufinteressenten schon frühzeitig entsprechend informieren und beraten lassen. „Im gemeinsamen Gespräch können wir abklären, welcher Finanzrahmen sich individuell realisieren lässt“, sagt Michael Detzel als Bereichsleiter für Immobilien und Baufinanzierungen. Dabei wird im Beratungsprozess auf die persönlichen Wünsche und die Situation eines jeden Kunden individuell eingegangen: „Ein Immobilienkauf und die dazugehörige Finanzierung gehört zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben. Daher ist es wichtig, dass die Finanzierung passt“, so Michael Detzel.

Hermann Stehle

Um möglichst wenig Aufwand mit der Baufinanzierung zu haben, wenden sich Immobiliensuchende immer häufiger an unabhängige Finanzierungsvermittler, die dann einen Finanzierungspartner für ihre Kunden suchen. Und auch hier ist die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG der richtige Ansprechpartner für die Vermittler: Um Leiter Hermann Stehle hat die regionale Genossenschaftsbank ein Vermittlerbetreuer-Team aufgestellt, dass eine schnelle, unkomplizierte und kompetente Bearbeitung von Vermittleranfragen sicherstellt. „Aus unserer Sicht ergeben sich für alle Beteiligten Vorteile durch die Zusammenarbeit: Die Vermittler haben in uns fachmännische Ansprechpartner und der Kunde profitiert davon, dass wir als regionale Bank für ihn vor Ort greifbar sind“, betont Hermann Stehle.

Weitere Informationen zum Thema „Baufinanzierungen“ finden Sie online unter: www.vrbank-rv-wgt.de/baufinanzierung