Immer weniger Trabis und Wartburgs auf den Straßen

Berlin/Flensburg (dpa) - 20 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die knatternden DDR-Zweitakter fast aus dem Straßenbild verschwunden. Zwischen Ostsee, Alpen und Erzgebirge sind derzeit nur noch rund 41 000 Autos der Marken Trabant und Wartburg unterwegs.

Dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg zufolge geht ihre Zahl kontinuierlich zurück. „Sie werden jedes Jahr weniger“, sagt Sprecher Stephan Immen. Waren 1993, als ihre Zahl von den Flensburger Statistikern erstmals erfasst wurde, noch 920 162 Trabis und 402 590 Wartburgs gemeldet, waren es sieben Jahre später nur noch 169 623 beziehungsweise 56 520.

Die meisten Trabis und Wartburgs fahren derzeit noch auf den Straßen in Sachsen. Im Stammland des Trabis, der im sächsischen Zwickau produziert wurde, sind der Flensburger Statistik zufolge noch fast 10 000 Trabants und 2207 Wartburgs gemeldet. „Das ist auch darauf zurückzuführen, dass Sachsen das bevölkerungsreichste Bundesland im Osten ist“, erklärte Immen. Im Westen sind die meisten Trabis (1388) und Wartburgs (153) in Nordrhein-Westfalen zu finden. Die wenigsten gibt es im Saarland und Bremen.

In Brandenburg sind derzeit noch knapp 6000 Trabis und 1673 Wartburgs unterwegs. In Sachsen-Anhalt sind es fast 5000 Trabants und knapp 1300 Wartburgs. Ähnlich sieht es in Thüringen aus. Die wenigsten Autos der beiden DDR-Marken sind noch in Mecklenburg- Vorpommern registriert. Dort fahren noch 497 Wartburgs und gut 2500 Trabants auf den Straßen. In Berlin sind den Flensburger Statistikern zufolge noch 258 Wartburgs und 990 Trabants gemeldet.