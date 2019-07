Immer mehr Viertklässer fallen durch die Fahrradprüfung

In den vergangenen Jahren ist die Rate der Schüler, die in der vierten Klasse durch die Fahrradprüfung fallen, laut Angaben der Polizei gestiegen. Im Kreis Sigmaringen nehmen jährlich Jahr 1200 bis 1300 Schüler an der Radfahrausbildung, bei der die Schulen mit der Polizei zusammenarbeiten, teil. Das teilt Oliver Weißflog, stellvertretender Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Konstanz, mit. Dabei liege der Anteil der Schüler, die die Prüfung bestehen, bei zirka 90 Prozent. Diese Erfolgsquote sei auch auf die anderen Landkreise im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz übertragbar. „Landesweite Zahlen liegen hier nicht vor“, sagt Weißhaupt.

Die Gründe, weshalb immer mehr Schüler die Fahrradprüfung nicht bestehen, seien vielschichtig. „Über die genauen Ursachen liegen abgesehen von allgemeinen Erkenntnissen, aber keine detaillierten Kenntnisse vor“, teilt Weißflog mit. Er verweist auf eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen aus dem Jahr 2016. Dort heißt es, die eigenständige Mobilität von Kindern habe abgenommen. Insbesondere in den Städten hätten Kinder immer weniger Gelegenheit, das Fahrrad zu nutzen. Kinder nähmen deshalb heute mit anderen motorischen Voraussetzungen an der schulischen Radfahrausbildung teil als früher.

Michael Gangotena, Vorstandsmitglied des Sigmaringer Kreisverbands im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), ist es ein Anliegen, dass Kinder möglichst frühzeitig beginnen, Fahrradfahren zu üben - „zu ihrer eigenen Sicherheit im Straßenverkehr“. Eltern würden Kinder zwar manchmal zum Spielen mit dem Laufrad anleiten, aber nicht mehr zum Fahrradfahren. „Immer mehr Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten oder in die Schule. Sie nehmen ihren Kindern dadurch die Möglichkeit, selbstständige Mobilität zu erlernen“, sagt er. Von den so genannten Elterntaxis hält er gar nichts.

Mit dem Bambini-Biken für Fünf- bis Zehnjährige möchte der Verein seinen Beitrag dazu leisten, dass Kinder früher ans Radfahren herangeführt werden. Das Bambini-Biken des ADFC hat 2017 erstmals im Rahmen des Sigmaringer Kinderferienprogramms stattgefunden. Eine Zeit lang hat es der ADFC dann noch einmal monatlich angeboten. Das musste er schließlich aber wegen Personalmangel und Krankheitsfällen einstellen. Nach den Sommerferien möchte der ADFC Sigmaringen das Bambini-Biken beim Grünen Zentrum in Laiz wieder alle vier Wochen an einem Samstagnachmittag anbieten. Es dauert jeweils zwei Stunden. Das Training kostet pro Kind 15 Euro. Eltern können unter www.adfc-bw/sigmaringen.de per E-Mail ihre Handynummer angeben. „Dann nehmen wir sie in unsere Bambini-Biken-Whatsapp-Gruppe auf, in der wir die Termine kommunizieren“, sagt Gangotena.

Beim Bambini-Biken beginnen die Kinder mit einfachen Übungen. Später kommen Trail- und Parcours-Elemente dazu, um die Koordination der Kleinen zu trainieren.

Dass Kinder Radfahren können, sei deswegen so wichtig, weil sie sonst kein Gefühl dafür entwickeln wie man sich verhält, wenn man selbstständig am Straßenverkehr teilnimmt. „Die Anleitung der Eltern dazu kommt heutzutage zu kurz“, findet Gangotena. Das Bambini-Biken sieht er nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur Verkehrserziehung, die die Schulen in Zusammenarbeit mit der Polizei in der vierten Klasse durchführen. „Wir fangen ja auch früher an“, gibt er zu bedenken. „Unser Bestreben ist eine Kooperation mit Schulen. Wir würden an Schulen Radfahrtraining gerne innerhalb oder außerhalb des Unterrichts anbieten.“ Mit diesem Anliegen habe sich der Verein in einem Schreiben an das Schulamt in Albstadt gewendet. Die Antwort stehe aber noch aus.

Die Verkehrsprüfung, die die Schüler derzeit in der vierten Klasse absolvieren, vorzuziehen, ist für Gangotena keine Lösung. Denn erst im Alter von Viertklässern könnten Kinder Geschwindigkeit richtig einschätzen. „Aber wenn die Kinder schon früher mit dem Radfahren beginnen, sind sie später sicherer. Und je sicherer sie auf dem Fahrrad sind, desto mehr Ressourcen haben sie für andere Dinge, die für eine risikoarme Teilnahme am Verkehr wichtig sind“ , erläutert der Langenharter.