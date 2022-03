Video: Stuttgarts letzter Atomschutzbunker: theoretisch funktionsfähig, praktisch Museum

Wie groß ist die Angst vor einer Ausweitung des Kriegs in Europa? Scheinbar wirklich groß. In Stuttgart gibt es einen noch funktionsfähigen Zivilschutzbunker. Der liegt in Feuerbach etwa fünf Meter unter der Erde am Bahnhof und steht unter Denkmalschutz. Rolf Zielfleisch, Vorsitzender des Vereins Schutzbauten, führt uns in den Bunker, in dem etwa 1200 Menschen Platz finden. Er berichtet von einer deutlich steigenden Zahl von Menschen, die nach Zugängen zum Bunker in Feuerbach und anderswo in Stuttgart fragen. Nicht für eine Führung, sondern zum Schutz.