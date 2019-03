Immer mehr Gewalt gegen Polizeibeamte

71 Straftaten weniger als 2017 sind im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm registriert worden – es ist der dritte Rückgang in Folge. Doch manche Zahlen sind aus Sicht der Polizei besorgniserregend. Zum Beispiel, dass Polizisten und Rettungskräfte immer häufiger angegriffen und sogar verletzt werden. Am Dienstag hat Polizeipräsident Christian Nill, Leiter des Polizeipräsidiums Ulm, über die Entwicklungen der Kriminalitätslage in der Region informiert.

36 515 Straftaten registrierte die Polizei im Jahr 2018 in den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim und die Stadt Ulm, in denen insgesamt etwa 885 000 Menschen leben. Die Aufklärungsquote lag wie im Vorjahr bei 62,5 Prozent und liegt damit leicht über dem Landesdurchschnitt. „Wir dürfen mit unserer Arbeit in hohem Maße zufrieden sein“, erklärte Christian Nill, der auch darauf hinwies, dass das Polizeipräsidium momentan mit einem personellen Defizit zurechtkommen muss. Im Alb-Donau-Kreis waren es im vergangenen Jahr rund 5500 Straftaten und damit fast 200 mehr als im Vorjahr. Statistisch gesehen kommen hier auf 100 000 Menschen rund 2800 Straftaten. Der Landesdurchschnitt liegt bei knapp 5200 Straftaten. In Ulm wurden im vergangenen Jahr knapp 9300 Straftaten verzeichnet.

„Wir leben hier in einer sehr sicheren Region“, betonte Christian Nill. Gleichwohl gestand er ein, dass die objektive Sicherheitslage derzeit nicht mit dem subjektiven Empfinden der Menschen im Einklang ist. Das liege zum einen daran, dass die Gewalt im öffentlichen Raum zunimmt. Dazu beigetragen habe zudem die Sicherheitsdiskussion um die Hirschstraße in Ulm. Durch die Großbaustelle vor dem Hauptbahnhof waren Obdachlose auf die Bahnhofstraße ausgewichen, Händler klagten über Gewalt und Drogen.

Deutlich wurde der Polizeipräsident, als er von Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte berichtete. „Diese Tendenz ist für uns nicht akzeptabel“, erklärte er. Das Gewaltmonopol der Polizei werde zunehmend nicht mehr akzeptiert, Polizisten würden physisch angegriffen, teilweise werde sogar nachgetreten, wenn ein Beamter am Boden liegt. Kiefer- und Armbrüche seien die Folge. 291 Fälle physischer Gewalt registrierte die Kriminalitätsstatistik im Jahr 2018, 61 Fälle mehr als im Vorjahr, damit sei nahezu jeder zweite Polizist auf Streife in der Region betroffen. „Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wir können es allein nicht lösen“, betonte Christian Nill. Das eigene Recht werde zunehmend über das der Allgemeinheit gestellt, auch werde Gewalt immer häufiger als Lösung für Konflikte eingesetzt. Der Polizeipräsident hofft auf eine deeskalierende Wirkung durch die Body-Cams, die im Mai im Polizeipräsidium Ulm eingeführt werden.

„Es gibt wiederum einen deutlichen Rückgang der Wohnungseinbrüche“, konnte Christian Nill eine gute Nachricht verkünden. 429 waren es im vergangenen Jahr. Die Fälle wurden seit 2015 kontinuierlich weniger, damals registrierte das Polizeipräsidium noch 895 Wohnungseinbrüche. Fast 50 Prozent der Wohnungseinbrüche scheitern mittlerweile, betonte Christian Nill, der sich sicher ist, dass hier die Prävention eine entscheidende Rolle spielt. Ebenerdige Fenster zu sichern, genauso wie das Garagentor oder die Kellertür, verhindere Einbrüche. Für Betroffene sei der Einbruch in die eigenen vier Wände ein „eklatanter Eingriff in die Privatsphäre“. Der Polizeipräsident berichtete, dass manche Betroffenen ihr Haus verkaufen würden, weil sie dort nach einem Einbruch einfach nicht mehr leben können. Die Einbrecher kommen meistens aus dem osteuropäischen Raum und arbeiten in kleinen Gruppen, erklärte Bernd Ziehfreund, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Ulm. Im Alb-Donau-Kreis wurden im vergangenen Jahr 102 Wohnungseinbrüche registriert, neun weniger als im Vorjahr. Das Polizeipräsidium hat einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen gelegt.

531 Sexualstraftaten gab es 2018, 81 mehr als im Vorjahr, was auch mit einem geänderten Anzeigeverhalten zu tun habe. Bei schweren Übergriffen seien fast die Hälfte der Tatverdächtigen Nichtdeutsche, erklärte Bernd Ziehfreund, was wohl auch damit zu tun habe, dass die Rolle der Frau in manchen Kulturen eine andere ist als in Deutschland. Ein Drittel mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gab es im Alb-Donau-Kreis: 2017 waren es 63, 2018 94 Taten. In Ulm wurden 129 Taten registriert, 2017 waren es 100.

Stark angestiegen ist auch die Zahl der registrierten Rauschgiftdelikte in der Region. Ihre Zahl stieg um fast ein Viertel auf rund 2600 Fälle. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass die Polizei ihre Ermittlungen in diesem Bereich intensiviert hat, erklärte Bernd Ziehfreund. Denn verdeckte Ermittlungen hätten ergeben, dass „eine relativ hohe Verfügbarkeit von allen möglichen Drogen vorhanden war“. Auch im ländlichen Raum gebe es Absatzmärkte. Im Alb-Donau-Kreis gab es 388 Rauschgiftdelikte (2017: 279). „Deshalb ist es wichtig, dass wir flächendeckend präsent sind.“

Die Zahl der Tötungsdelikte ging im vergangenen Jahr zurück. Die Polizei registrierte 32 Straftaten gegen das Leben, darunter drei Morde und 15 Mordversuche. Die Zahl bewegt sich auf auf dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre. „Alle Fälle von Mord und Totschlag klärte die Polizei auf“, so Bernd Ziehfreund.

Betrüger werden immer dreister

„Die Betrüger missbrauchen das Vertrauen in die Polizei“, brachte Polizeipräsident Christian Nill eine aktuelle Sorge der Polizei zum Ausdruck. Zwar gebe es immer weniger Anzeigen wegen des Enkeltricks, doch würden sich Anrufer am Telefon immer öfter als Polizeibeamten ausgeben und versuchen, an das Vermögen ihrer Opfer zu kommen. Die Zahl der Fälle stieg eklatant von 193 im Jahr 2017 auf jetzt 505 Taten. In den meisten Fällen scheiterten die Täter. In den 19 Fällen, in denen sie erfolgreich waren, ergaunerten sie allerdings knapp 400000 Euro. Teilweise wurden 80000 Euro einfach zu den Tätern in den Hof geworfen, so Nill. „Es gibt gutgläubige Mitbürger, die so ihr komplettes Erspartes verlieren.“ Die Täter würden immer dreister. Sie rufen teilweise selbst die Polizei an, um anzugeben, dass Einbrecher in einem bestimmten Gebiet unterwegs sind. Schickt die Polizei Streifen, rufen die Täter in diesem Gebiet ihre Opfer an und sagen: „Sie sehen ja selbst, dass bei Ihnen Einbrecher unterwegs waren.“ Häufig kämen die Anrufe aus Call-Centern in fernen Ländern. Sieben Fälle klärte die Polizei im vergangenen Jahr auf.