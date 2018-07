Immer der Nase nach: Alpenveilchen mit Duft

Topf-Alpenveilchen (Cyclamen persicum) werden nach dem Aussehen gekauft. Aber auch die Nase sollte dabei eine Rolle spielen, empfiehlt der Zentralverband Gartenbau in Bonn.

Denn mehr und mehr Gärtnereien und Garten-Center bieten Duft-Cyclamen an. Obwohl sie schon lange bekannt sind, nimmt das Interesse an ihnen erst jetzt zu. Bereits in den 1950er Jahren entstand das duftende Mini-Alpenveilchen 'Borntaler Duft-Cyclamen'. Es hat eine breite Farbpalette von Scharlach, Dunkelrot, Lachs, Rosa, Weiß oder Lila. Weitere neue Miniblüher mit Duft sind hinzugekommen. 'Miracle' nennt sich eines mit einer breiten Farbpalette von Weiß über Rosa und Rot bis hin zu Purpur. Noch zierlicher fallen die 'Midori'-Cyclamen aus, ohne dass das ihren Duft schmälert. Dass auch die mittelgroßen Midi-Cyclamen duften können, beweist die 'Laser'-Serie. Ob rosa geflammt, fuchsienfarben oder dunkelpurpurn, bei ihnen allen steigt ein Duft in die Nase.

Damit das Duftvergnügen möglichst lange hält, stehen Midis oder Minis am besten im kühlen Zimmer oder draußen. Unermüdlich blühen sie in Töpfen und Schalen auf Balkon und Terrasse. Erst der Frost setzt ihnen ein Ende, denn winterhart sind sie nicht. Das bieten nur die kleinen wilden Dufter wie das Efeublättrige Alpenveilchen, 'Cyclamen hederifolium', oder das große Garten-Alpenveilchen 'Odorella', das aus einer Kreuzung zwischen Topf-Alpenveilchen und dem wilden Cyclamen purpurascens aus den Alpen entstanden ist.