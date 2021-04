Immenstaad soll grüner werden

Immenstaad - Die Seegemeinde soll grüner werden. Dazu hat Hannah Mangold vom Ortsbauamt bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Planungen für eine Baumpflanzaktion präsentiert, bei der Bürger auf öffentlichen und privaten Flächen Bäume spenden können.

„Ziel ist es, das Ortsbild zu verschönern, das Klima zu verbessern, Treibhausgase zu binden, aber auch Hitzestress und Überschwemmungsgefahren zu mindern“, sagte Mangold. Mögliche Standorte sind in Absprache mit den Mitarbeitern des Bauhofs in der Präsentation bereits vorgesehen. Dazu gehören unter anderem die E-Lade-Stationen beim Rathaus, die Parkanlage beim Kniebach, der Parkplatz beim Kindergarten Ruhbühl, beim Kletterpark und zahlreiche andere Plätze. „Die Standorte sind nicht in Stein gemeißelt“, betonte Bürgermeister Johannes Henne.

In Betracht kommen klimastabile und einheimische Sorten. Für eine Spende auf öffentlicher Fläche sind für einen kleinen Baum 150 Euro, für einen großen Baum 250 Euro als Spende vorgesehen. Bei einer Spende auf einem privaten Grundstück gilt ein Eigenanteil von 20 Euro für einen kleinen Baum, 100 Euro für einen großen Baum. Auf öffentlicher Fläche pflanzen die Mitarbeiter des Bauhofs die Bäume ein, auf privater Fläche muss der Spender selbst fürs Einpflanzen sorgen.

Die Aktion stieß bei den Räten auf große Zustimmung. Allerdings entzündete sich eine Diskussion darüber, ob die Arbeitslöhne des Bauhofs zu den anfallenden Kosten hinzuzählen oder nicht. Martin Frank (CDU) lobte das Projekt, mahnte aber angesichts der Haushaltssituation an, die Kosten von 7500 Euro einzuhalten. Die Verwaltung wies die Bauhoflöhne mit rund 14 000 Euro aus. Sollten diese nicht berücksichtigt werden, würden für die Gemeinde nur 2110 Euro netto anfallen.

Hubert Langenstein (FWI) begrüßte das Vorhaben ebenfalls. „Wir müssen mit Mut an die Aktion herangehen, vor allem in der Ortsmitte“, wünschte er sich. Die Arbeitskosten des Bauhofs sollten nicht ganz außer Acht gelassen werden. Bei der Auswahl der Bäume empfahl er, sich beim Landratsamt zu informieren. Es gebe auch alte, erhaltenswerte Sorten. Markus Böhlen (Die Grünen) regte an, Standorte in der Ortsmitte und in der Friedrichshafener Straße zu prüfen.

Henne freute sich über die positiven Rückmeldungen. Er sicherte zu, die Standorte nochmals zu prüfen und auch eine neue Berechnung mit Korrekturen nachzureichen. Die Bäume sollen im Herbst gepflanzt werden. Im Sommer startet die Werbekampagne für die Bürgerinnen und Bürger. Die Räte beschlossen in der gleichen Sitzung einstimmig, dass Immenstaad im Landschaftserhaltungsverband des Bodenseekreises Mitglied werden soll.