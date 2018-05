Immenstaad feiert die Hochzeit des Jahres

Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne und Emma Heinz sind am Freitag im Rathaus standesamtlich vom Ortsvorsteher aus Kippenhausen Martin Frank getraut worden. Außer einer großen Anzahl von Angehörigen, Freunden und Bekannten kamen auch viele Vertreter der Vereine und Mitbürger und standen Spalier, um an diesem herrlichen Tag ihre Glückwünsche loszuwerden.

Im Hintergrund spielte der Musikverein unter der Leitung von Bernhard Jehle heimatverbundene Lieder, Märsche und Walzer und brachte auf diese Art und Weise seine Glückwünsche für das Paar. Auch die Mitarbeiter aus dem Rathaus ließen sich diesen Ehrentag nicht entgehen und gratulierten herzlich mit einem Geschenk und vielen Luftballons in rot und weiß mit der Aufschrift „Just married“. „Es ist ein schönes Ereignis für unseren Chef und für die gesamte Gemeindeverwaltung“, verriet Hauptamtsleiter Michael Haase und freute sich sichtlich mit Johannes und Emma Henne. Als Gratulanten kamen auch Mitglieder der Narrenzuft Hennenschlitter mit ihrem Zunftmeister Wolfgang Haas und ließen es sich nicht nehmen, dem Bürgermeister zu diesem Fest zu gratulieren und alles Gute zu wünschen. Claus Mecking war es als Feuerwehrkommandant ein Anliegen, mit seinen Kameraden zu diesem Anlass anwesend zu sein und zu gratulieren. Er leitete das strahlende Paar Richtung Drehleiterfahrzeug, das mit zwei Herzluftballons passend zum Anlass geschmückt war und Emma und Johannes Henne erlebten ihr erstes gemeinsames Eheabenteuer: Mit der Drehleiter hoch in die Lüfte fahren und den Blick über den Ort genießen, der jetzt zu ihrer eigenen Heimat geworden ist.

In dem Augenblick, als sie ganz weit oben waren, ließen die Gäste, die einen Luftballon in der Hand hielten, diesen los und das Ehepaar tauchte in ein Meer roter und weißer Luftballons ein, die an ihnen vorbei flogen, währen sie aus der Drehleiter heraus der unten stehenden Menschenmenge winkten. Unten angekommen sagte der frisch getraute Bürgermeister: „Das ist der absolute Wahnsinn, was ihr hier zu unserem wunderbaren Fest bietet“, und fügte hinzu: „Wir sind überwältigt“. Ein Stehempfang mit Sekt und kleinen Naschereien versorgte die Gäste und während der Musikverein weiter spielte, stand das Paar im Mittelpunkt und nahm die Glückwünsche für ihre Ehe entgegen.