Imker wählen neuen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitgliederversammlung der Imker ging in der Alemannenhalle in Herbertingen reibungslos über die Bühne. Satzungsanpassungen und Wahlen standen als wichtigste Punkte auf der Tagesordnung. Die Mitglieder beschlossen zuerst die Satzungsanpassungen, um so bei den Wahlen einem Dreierteam ihr Vertrauen auszusprechen.

Als Dreierteam gewählt wurden Stefan Meinhold (Langenenslingen), Wolfgang Kuchelmeister (Blochingen) und Bernd Buck (Herbertingen). Als Kassierer bestätigt Alfons Hinderhofer (Hundersingen) und als Schriftführer Christof Stocker (Mengen).

Erleichtert war am Ende der Versammlung Dietmar Selbherr. Er freute sich, dass sich ein neues Vorstandsteam gefunden hat und die Arbeit fortsetzt. Nach zwölf Jahren Vorstandstätigkeiten verabschiedete die Versammlung Dietmar Selbherr mit einem herzlichen Applaus. Neuvorstand Stefan Meinhold bedankte sich im Namen aller und überreichte dem Altvorstand ein Präsent.

Die Ausbildung der Jungimker bleibt weiterhin in den bewährten Händen von Dietmar Selbherr. Ebenso bleibt er dem Verein als Bienen-Sachverständiger und Zuchtwart erhalten.

Ferner wurden in den Ausschuss gewählt und wirken mit: Klaus Schäfer (Ostrach/Wangen), Christine Rapp (Ennetach), Thomas Frick (Herbertingen), Andreas Halder (Hochberg) und Ulrike Schiller (Mieterkingen).

Im Vorfeld zur Mitgliederversammlung gab es einen offenen Workshop, in dem Mitglieder ihre möglichen Schwerpunkte für die Zukunft des Vereins erarbeiteten und formulierten. Es ist nun Aufgabe und Herausforderung vom Vorstandsteam und Ausschuss die Ideen aufzugreifen und dann gemeinsam umzusetzen.