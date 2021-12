Im Wohnzimmer von Wildschwein und Co.: Am Gehrenberg tummeln sich die Sauen

Jäger verpflichten sich vom Gesetz her zur Hege. In unserer Kulturlandschaft sind sie unter anderem als geprüfter Naturschützer unterwegs und kümmern sich um das Gleichgewicht in Wald und Flur, die Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestands, Hilfe bei Wildunfällen und gegebenenfalls, um die Nachsuche des verletzten Wildes, das Erlösen von krankem Wild, die Erhaltung seltener Tierarten, die Regulierung überhöhter Wildbestände beispielsweise in Hinblick auf Seuchenschutz, Wildunfälle und die Vermeidung von Wildschäden.

Die Betreuung einzelner Reviere erfolgt eigenverantwortlich durch die jeweiligen Revierjäger. Hierzu zählen die Pächter der Reviere und die jeweiligen Jäger. Der Revierpächter erteilt diesen Jägern eine Erlaubnis zur Jagd in seinem Revier.

Grundsätzlich darf „jeder den Wald zum Zwecke der Erholung betreten.“ So steht es im Waldgesetz für Baden-Württemberg. Allerdings: „Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr. (...) Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie die Erholung anderer nicht beeinträchtigt wird.“

Rehe haben keinen Wintervorrat und reduzieren ihren Stoffwechsel im Winter um 30 Prozent, um Energie einzusparen. Um so wichtiger sei es, dass Waldbesucher in der kalten Jahreszeit auf den Wegen bleiben, damit das Wild ungestört im „Energiesparmodus“ verweilen kann.