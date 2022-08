Der Film „Im Westen nichts Neues“ von Edward Berger geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Das hat eine Jury am Mittwoch in München entschieden, wie German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, mitteilte. Er soll den Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nach Deutschland holen.

