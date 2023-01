Im Video: Küchenmeister des Ellwanger Landhotels Hirsch kocht Saure Kutteln

Zu Hunderten Portionen werden Saure Kutteln an den Festtagen verteilt, ob in der Dose auf dem Wochenmarkt, an Imbissständen oder beim traditionellen Kuttelnessen im Roten Ochsen. Auch das Team von Dennis Wiche, Küchenmeister im Landhotel Hirsch, ist in den Tagen vor Beginn des Kalten Marktes unter Hochdruck damit beschäftigt, die Kutteln vorzubereiten. Exklusiv zeigt er unserer Reporterin, wie das Traditionsgericht zubereitet wird.