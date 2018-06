Im Team und als Paar läuft’s prächtig mit dem Rennrad

Einen nachhaltigen Eindruck haben die jungen Leutkircher Radrennfahrerinnen und -fahrer bei den Deutschen Meisterschaften im Teamzeitfahren sowie dem Spee-Cup im Paarzeitfahren in Genthin im Bundesland Sachsen-Anhalt hinterlassen. TSG-Nachwuchs-Ass Lorenz Baumgärtner war wieder mit dem württembergischen Landesverbandsteam bei der DM auf Tour – zusammen mit Jan Hugger (RV Victoria 1910 Niedereschach), Niklas Schmid (RSV Öschelbronn) und Felix Bader vom RSC Biberach.

Das Team zeigte sich auch bei dieser Veranstaltung von seiner besten Seite und verfehlte auf den 20 Kilometern als Vierte in einer Zeit von 28:42:43 Minuten nur um sieben Sekunden einen Podestplatz. Felix Bader machte auf den letzten fünf Kilometern für die drei Mannschaftskollegen nochmals kräftig Druck und trug damit wesentlich zur guten Zeit bei. Sieger und Deutscher Meister wurde Brandenburg I, das bereits auch das Teamzeitfahren bei der Kids -Tour in Berlin für sich entschieden hatte.

Die Leutkircherin Lisa Hempfer startete für das württembergische Bundesliga-Team U 19 in Genthin beim Einzelzeitfahren und erreichte einen guten siebten Rang. Sie erzielte über die 15 Kilometer dabei eine Zeit von 22:32:28 Minuten.

Als Team Mädelspower Leutkircher Bank war Linda Waldhoff zusammen mit ihrer Partnerin Gloria Eisenbeis aus Öschelbronn in der Klasse U 15 beim Spee-Cup in Genthin am Start. Über die 15 Kilometer sorgte das bärenstarke Duo in 23:42:52 Minuten für eine eindrucksvolle Bestzeit und lag am Ende 38 Sekunden vor dem zweitplatzierten Team Genthin/Osterweddingen. (ww)