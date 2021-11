Im Streit wird 19-Jähriger mit Messer verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung in der Reichsstädter Straße ist ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.

Der 19-Jährige und ein 28 Jahre alter Mann, die beide erheblich betrunken waren, gerieten am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Reichsstädter Straße in Diskussion, die schließlich in einen handfesten Streit ausartete. Nachdem der 19-Jährige den 28-Jährigen niedergeschlagen hatte, setzte dieser dem Jüngeren nach, sodass sich die Auseinandersetzung in die Bahnhofstraße vor die Parkhauszufahrt Spritzenhausplatz verlagerte.

Dort kam es zur Rangelei, bei der der 28-Jährige vom 19-Jährigen mit einem Klappmesser leicht am Arm verletzt wurde. Dieser flüchtete anschließend, konnte aber im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.