Im Stream: So war der „Homeoffice Sessions“-Auftakt mit Fabio Battista

Konzerte zu den Menschen nach Hause bringen - dieses Ziel verfolgt der Biberacher Verein Lilienthal mit den „Homeoffice Sessions“.

Weil Konzerte mit Publikum wegen der Corona-Krise verboten sind, präsentiert der Betreiber der Kulturhalle Abdera an den nächsten vier Dienstagen jeweils ein Konzert im Livestream. Den Auftakt machte der Sänger und Songwriter Fabio Battista.

Bevor er allerdings im Bild zu sehen war, war die Kamera erst einmal auf Jutta und Jenny vom Verein Lilienthal gerichtet. In zwei Sesseln sitzend gaben sie zunächst einen Einblick, was die Mitglieder so leisten. Angefangen beim Booking, über die Verpflegung der Künstler bis hin zu zur technischen Umsetzung mit Licht und Ton.

Modenschau mit liegengebliebenen Jacken

In ihrem etwa fünf Minuten dauernden Dialog kündigten die Moderatorinnen an, beim nächsten Mal liegengebliebene Jacken präsentieren zu wollen. Vielleicht findet ja auf diesem Weg der ein oder andere wieder zu seinem sehnlichst vermissten Kleidungsstück.

Bevor die beiden von der Bühne verschwinden konnten, verfinsterte sich das Bild. Nichts als schwarz war zu sehen. Machte etwa die Technik schlapp? Nein.

Geräusche waren zu hören, die erahnen ließen: Die letzten Vorbereitungen für den Live-Auftritt von Fabio Battista wurden getroffen. Danach war der Sänger und Songwriter zu sehen – und sang seinen ersten Songs des Abends. Rund 30 Minuten dauerte der Auftritt insgesamt.

Fabio Battista (Foto: Andy Brustl)

„Es ist jedenfalls strange, wenn man so ohne Publikum spielt und keiner applaudiert“, sagte der Künstler. „Schreibt in die Kommentare. Ich kann Euch aber nicht versprechen, dass ich auf alles antworten kann. Es ist alles ein bisschen neu.“

Doch spätestens nach dem zweiten Track schien er sich an die ungewohnte Situation gewöhnt zu haben. Immer wieder tupfte er sich mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn - ebenso wie auch bei einem herkömmlichen Auftritt.

Mehr als 200 Zuschauer mit dabei

Mehr als 200 Zuschauer verfolgten im Schnitt den Stream. Darunter waren nicht nur Menschen aus Biberach, sondern zum Beispiel auch aus aus Frankfurt, Stuttgart oder Hockenheim. „Ich grüße meine Nichten und Neffen, meine Familie in Italien und meine Tante in England“, so Fabio Battista, der an diesem Abend auch Songs der Gruppe „Furasoul“ präsentierte.

Laut den Kommentaren unterhalb des Videos ist das ungewöhnliche Konzert beim Publikum gut angekommen. „Geile Aktion... Fabio du bisch ganz groß grad auf unserm Fernseher“, schrieb eine Zuschauerin. „Das ist leicht unangenehm“, kommentierte der Sänger. „Das versüßt die Zeit zu Hause“, lautete ein anderer Kommentar.

Manche machten offenbar auch von der Möglichkeit Gebrauch, für den Künstler zu spenden. Einen entsprechenden Link zum Paypal-Konto hat der Verein in der Videobeschreibung veröffentlicht.

Die weiteren Acts an den kommenden Dienstagen sind:

21. April: Luke Noa

28. April: Lemony Rug

5. Mai: Band Umber

