Im Seniorenwohn- und Pflegeheim werden die Sinne erforscht

BAD SAULGAU - Sommerzeit ist eine schöne Zeit, nicht nur für die jungen, sondern auch für die älteren Bürgerinnen und Bürger. Zum zweiten Mal in Folge läuft nun Urlaub aus dem Koffer im Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Antonius. Eine Woche lang können ältere Menschen an Ausflügen und gemeinsamen Treffen teilnehmen.

Die Stimmung ist fröhlich. Zehn ältere Menschen, davon sechs im Rollstuhl, sitzen um einen großen Tisch und versuchen hoch konzentriert einige Lebensmittel zu erschmecken. Zuerst gibt es Tomaten. Die meisten der Senioren kauen und überlegen dabei, was das wohl sein könnte. Zwei Personen jedoch bekommen kein Stückchen. Pflegerin Marihilde Locher erklärt: "Manche von den älteren Leuten können nicht alles essen, bekommen, sobald sie ein Stückchen in den Hals bekommen, starken Hustenreiz."

Bald wird heiß diskutiert, nach was das eben geschmeckt hat. "Eher eine geschmacklose Sache", stellt einer der Probierenden fest. So werden nicht nur Tomaten probiert, sondern auch Pfirsiche, Gurken, Brot und vieles weiteres. Doch es wird nicht nur gegessen, als nächstes werden verschiedene Gewürze erschmeckt und errochen.

Der Geschmackstest spielt sich im Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Antonius, im Bereich der Tagespflege ab. Es ist der 12. August, einer von sieben Tagen, die unter dem Motto "Urlaub ohne Koffer" stehen. Das zweite Jahr in Folge gibt es dieses Projekt nun. "Besonders daran ist, dass ältere Menschen, die ansonsten auf Grund körperlicher Einschränkungen nicht viel unternehmen, auch einmal Ausflüge machen können", sagt Tagespflegeleiterin Sigrid Gelder, die bereits seit 20 Jahren im Beruf ist. "Zwar können die älteren Leute häufig ihre Dankbarkeit nicht mehr richtig zeigen, aber wir spüren es trotzdem und merken, dass sie Spaß hatten. Das ist ein schönes Gefühl", sagt sie.

Sinne kennenlernen

An diesem Tag geht es darum, die Sinne näher kennenzulernen. So gibt es jeden Tag verschiedene Themen. An einem Tag wird zum Beispiel der Markt besucht, an einem anderen die Stadt besichtigt. Alles in allem ein sehr abwechslungsreiches Programm für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die ansonsten meist nur zu Hause sein können.

Für alle war es wohl ein schöner Nachmittag und als sie mit dem Malteserbus abgeholt und heimgefahren werden, sind alle sehr zufrieden. "Ich denke, nächstes Jahr wird es Urlaub aus dem Koffer wieder geben", sagt Sigrid Gelder.