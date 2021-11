Im Recyclingzentrum vorerst nur Grüngut

Zur Behebung der Schäden des Brands von Donnerstag vergangener Woche (11. November) wird das Recycling- und Entsorgungszentrum an der Mittelbiberacher Steige teilweise gesperrt.

Von Dienstag, 16. November, an ist nur die Abgabe von Grüngut und Problemstoffen möglich, teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb mit. Wertstoffe können über das Recyclingzentrum an der Ulmer Straße in Biberach entsorgt werden. Die Entsorgung von Rest- und Sperrmüll kann über das Entsorgungszentrum in Laupheim, Vorholzstraße 41, erfolgen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb informiert die Bevölkerung, sobald die Anlage wieder in vollem Umfang betriebsbereit ist.