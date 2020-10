Im Rathaus finden sich Steinzeitspuren

Bis zu 200 Stellen wird der Mechatronik-Spezialist Marquardt ab Januar 2021 in Rietheim-Weilheim und Böttingen aufgrund der Corona-Krise abbauen. Ab April 2021 gilt außerdem ein neuer Tarifvertrag. Das hat das Unternehmen am Freitag bekanntgegeben. Marquardt reagiert damit auf die Auswirkungen der Pandemie. Harald Marquardt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marquardtgruppe spricht mit unserer Zeitung über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Zukunft am Standort Rietheim-Weilheim und über die Maßnahmen, die das Unternehmen wieder auf ...