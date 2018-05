Im rappelvollen Festzelt summt und brummt es

Schon von Weitem hat man am Montagmorgen die zünftigen Klänge aus dem Festzelt gehört, ganz Kressbronn schien auf den Beinen oder auf Rädern, um zum Pfingstfestival des Musikvereins auf dem Strandbadparkplatz zu gelangen.

Morgens um halb elf war das Fest bereits wieder in vollem Gange. Das riesige Festzelt, das 2500 bis 3000 Besucher fassen soll, war schon rappelvoll, für die Bedienungen ein hartes Brot, sich mit ihren vollen Tabletts durch die Menge zu drücken. Auch draußen herrschte Betrieb, am Kinderkarussell ebenso wie an Schießbuden, Eis- oder Magenbrotständen. Überall strahlende Gesichter, Dirndl und Lederhosen waren angesagt. Alle sind gekommen, Ältere, die sich mit Stock oder gar Rollstuhl einen Weg bahnten, und junge Familien mit Kindern bis zu den Kleinsten im Zwillingswagen, dazwischen ein paar Hunde, die wohl lieber das Weite gesucht hätten.

„Heimvorteil“ für die Musiker

Die zahlreichen Helfer vom Musikverein sind es gewöhnt, diesen Trubel zu managen. Die ganze linke Seite im Zelt dient den Genüssen für den Magen. Spielkreis, Jugendkapelle und Förderkreis – alle sind eingesetzt und bereiten heiße Seelen vor, schmieren Butterbrote, braten Festwürste oder stehen vor einem Büffet voll herrlicher Torten. Gegenüber sind die Inseln für den Durst: Cocktail-, Bier- und Weinbar sind dicht umlagert.

Es braucht Adleraugen, um unter den dicht an dicht sitzenden Gästen bekannte Gesichter zu finden. Da kommt Altbürgermeister Edwin Weiß mit Frau entgegen – der amtierende Schultes sitzt selbst unter den Musikern auf der Bühne.

Zuvor müssen die heimischen Musiker von links und rechts auf die Bühne strömen, erst die tiefen Register, die schon mal anfangen zu spielen, dann Zug und Zug die nächsten, bis die Bühne voll ist und Dirigent Karlheinz Vetter mit elastischen Schritten ans Pult eilt.

Blasmusik vom Feinsten ertönt die nächsten Stunden, immer neue Solisten reißen mit, ob mit Marsch, Polka oder Musical-Melodie. Dennoch schaffen es die Besucher, sich zu unterhalten, das ganze Zelt summt und brummt.

Bei so viel Schwung fällt es schwer zu glauben, dass hier schon seit Samstagabend gefeiert wird, dass auch manches Bier und Hochprozentiges die Gurgel runtergeflossen ist. Vorstand Matthias Binzler meint jedenfalls in seiner Begrüßung, er rede nicht lange, die Stimme sei angekratzt: „Die vergangenen Nächte waren lang.“

Stimmung wie selten zuvor

Saloon steht an der Bühne, und am Bühnenrand hängen markante Köpfe: „Wanted – dead or alive“. Wer wohl die ausgelobten Millionen für das Auffinden von „Kasperle“ oder „Superschrauber“ einstreicht? Ob halbtot, tot oder lebendig, gespielt wird, dass es Funken schlägt, und auch die frisch geputzten und polierten Instrumente funkeln um die Wette. Es wird geblasen und auch gesungen und bald schon mitgeklatscht. Nur gut, dass die Helfer vor dem Zelt des Roten Kreuzes untätig dasitzen, dass es für sie nur wenig zu tun gab.

Wie’s die Tage zuvor war? Edith Vetter gibt strahlend Auskunft: „Am Samstagabend war’s schon ganz früh voll, die „Aichers XL“, die „Fäaschtbänkler“ aus der nahen Schweiz und „Die Brasserie“ waren einfach phänomenal, das war der Hammer!“ Noch nie habe sie erlebt, wie hier die Leute auf- und nach vorne gesprungen seien und mitgesungen hätten. Auch am Sonntag sei das Zelt wieder voll gewesen, „alles lieb und nett“. Von der Bühne tönt derweil der Song „Gute alte Zeit“ – hier kann man nur kontern mit „gute neue Zeit“, wenn in Kressbronn Festivalzeit ist.