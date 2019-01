Im Polizeiauto aus der Europäischen Union

Felix Stein wandert 5824 Kilometer von Oberschmeien nach Jerusalem. Er begeht den längsten Friedensweg der Welt, der durch neun verschiedene Länder verläuft. Im Mai will er in der „heiligen Stadt“ ankommen. In diesem Teil seiner Kolumne für die „Schwäbische Zeitung“ berichtet er von seiner fünften Etappe.

Die Tinte unter meinem letzten Artikel war noch nicht trocken, als ich in Budapest am Weiterlaufen gehindert wurde. Mein Rücken streikte komplett. Ich bin ein wenig entgeistert angeschaut worden, als ich im Hostel wieder eingebuht habe. Meine Schmerzen haben nicht nachgelassen und ich beschloss einen Arzt im Krankenhaus aufzusuchen. Der Arzt sprach glücklicher Weise Englisch – besser als ich. Die Diagnose: Überbeanspruchte Muskeln die deswegen blockierten.

Ich beschloss von Budapest aus zwei Tagesetappen von der ungarischen Landeshauptstadt ohne Rucksack zu wandern. Es tat meinem Rücken gut, auch wenn das abendliche Zugfahren (zum Rucksack zurück) ein wenig frustrierend war, da man erst im Fortbewegungsmittel realisiert, wie schnell man eigentlich vom Fleck kommen könnte.

Als ich in Bajà nach einem harten Tag und Minusgraden ankam, war ich erst mal verwundert, wie viele deutsche Landsleute in dieser Region leben. Die Landschaft im Nahbereich der Donau war leider schneebedeckt. Nach zwei erholsamen Nächten mit Blick auf die schöne Donau beschloss ich die letzten Schritte Richtung Serbien zu gehen. Hierfür war aber erst die Fahrt mit der Fähre über’s Gewässer notwendig. Nach einer Minute war sie aber schon wieder vorbei und ich konnte die letzten Stunden genießen. Aufgrund der Temperaturen hatte ich den ganzen Weg, der eigentliche eine Straße war, für mich allein – vorerst. Dann hielt mich aus dem Nichts ein Polizeiauto an.

Hektisch kramte ich meinen Reisepass hervor. Ich sah den beiden Polizisten an, dass es ihnen schwerfiel, mir zu eröffnen, diesen Weg verlassen zu müssen und den offiziellen Grenzübergang an der Straße zu überqueren. Einer der beiden drückte mir eine Dose Red Bull in die Hand und sagte auf gebrochenem Deutsch, „die zehn Kilometer mehr machen dir doch nichts aus“. Soviele wären es nämlich gewesen. Als ich, schon ein wenig verärgert, weitermarschierte, stoppte mich ein zweites Polizeifahrzeug.

Sie hätten über den Funk gehört, dass ich in dem Sperrgebiet laufe und nach Jerusalem möchte. Sie wollten helfen boten mir an, einzusteigen. Nachdem die Unordnung im Auto beseitigt wurde, hatte ich eine kurze aber sehr angenehme Autofahrt an die Grenze. Es war ziemlich schön zu sehen, wie die beiden Polizisten sich bemühten, Englisch zu sprechen. Ich habe selten in meinem Leben so viel Polizei gesehen wie zwischen Ungarn und Serbien.

Nach dem Grenzübergang hatte ich noch zehn Kilometer nach Bejdan zu gehen, ein kleiner Ort mit einem sehr schönen und günstigen Gästehaus. Beim Abendessen ließ ich die letzten Wochen in Ungarn Revue passieren und genoss erneut das Glücksgefühl, ein neues Land erreicht zu haben. Beim sehr leckeren und preiswerten Cevapcici lernte ich gleich nette Serben kennen, die meinen ersten Abend gemütlich mit mir verbrachten. In Sombor angekommen freundete ich mich mit dem Wirt meines Zimmers an und saß noch lange nach Lokalschluss in dem gemütlichen Wirtshaus.

Weihnachten in Novi Sad

Pünktlich zu Weihnachten erreichte ich Novi Sad. Die pulsierende Großstadt war noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, dachte ich mir. Beim selbstgekochten Abendessen kam mir die Erkenntnis, warum: Serben beziehungsweise orthodoxe Christen feiern erst am 7. Januar Weihnachten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag unterbrach ich meine Wanderung für eine Woche, da ich Besuch aus Deutschland bekam.

Nach einer gemütlichen Zeit auf dem Balkan und der Freude über den Besuch ging es am 4. Januar weiter. Belgrad lag schon dicht vor mir, bemerkte ich, als ich in die Karte blickte. Nach zwei Tagen war die schöne Stadt auch erreicht. Aufgefallen ist mir allerdings, dass die ungarischen Grenzkontrollen vielleicht nicht ohne Grund dort stehen. Ich beobachte so viele Menschen in den Städten, die nur darauf warteten, weiter Richtung Grenze zu reisen. Man kann zu Flüchtlingen stehen, wie man möchte, aber sie werden auch in diesem Jahr wieder in die EU kommen.

Ich bin noch in der serbischen Landeshauptstadt und frage mich, was die nächsten Wochen und Kilometer noch bringen werden. Auch stellt sich die Frage nach meiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Vielleicht ist mein Rucksack wirklich zu schwer und ich muss nochmal ausmisten, seit Oberschmeien ist mein Reisegewicht schon von 16 auf elf Kilo geschrumpft. Da ich gerade oft alles Wärmende am Körper trage, sogar noch weniger. Kalt ist es in Serbien und ich muss eingestehen, dass ich den osteuropäischen Winter gnadenlos unterschätzt habe. Ich bezahle dafür jetzt ein wenig Tribut, kann es aber mit warmer Kleidung meistens ausgleichen.

Ich stelle mir gerade meine Route zusammen die mich vom Belgrad in den Kosovo bringt. Ich freue mich auf die kommenden Wochen und bin gespannt ob ich dort dann immer noch so von Serbien schwärme wie jetzt. Bis dahin kann ich auf meinem Blog withthedove.com oder auf Instagram verfolgt werden.