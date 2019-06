Im Pfändertunnel die Kontrolle verloren: Fahrerin verletzt, Auto ausgebrannt

Zu einem schweren Unfall ist es am späten Abend des Pfingstsonntags im Pfändertunnel gekommen. Gegen 22 Uhr fuhr eine 27-jährige alkoholisierte Frau aus dem Großraum Überlingen mit ihrem Auto auf der Rheintalautobahn in Richtung Deutschland. Im Pfändertunnel stieß sie aus bislang unbekannter Ursache gegen das rechte Schrammbord, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte linksseitig mit der Tunnelwand.

Durch die seitliche Kollision kippte das Auto auf seine linke Seite, schlitterte etwa 20 Meter in Fahrtrichtung und kam auf der rechten Fahrspur zum Stillstand. Das Auto geriet in Brand. Die Insassin wurde von anderen Verkehrsteilnehmern aus dem brennenden Fahrzeug gerettet und in Sicherheit gebracht. Das Auto brannte vollständig aus.

Tunnel für zwei Stunden gesperrt

Durch den Unfall wurden keine anderen Personen verletzt oder gefährdet. Der Tunnel, der durch den Anprall und den Brand beschädigt wurde, war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die 27-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen nach Bregenz ins Krankenhaus gebracht, das sie nach Angaben der Polizei aber zwischenzeitlich wieder verlassen durfte.

Es waren zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen, die Feuerwehren aus Lochau und Bregenz-Rieden mit sieben Fahrzeugen und 60 Einsatzkräfte sowie und die Straßenmeisterei mit weiteren vier Fahrzeugen im Einsatz.

