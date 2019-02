Im neuen Lindauer Kaufland werden bis zu 80 Arbeitsplätze entstehen

Lindau - Der Bau des Kauflands am Heuriedweg soll möglichst bald beginnen. Einstimmig hat der Stadtrat den Start des Genehmigungsverfahrens beschlossen. Das dauert in der Regel etwa ein Jahr.

Im Grundsatz sind sich die Stadträte einig, dass an die Stelle des alten E-Centers wieder ein Verbrauchermarkt entstehen soll. Den Weg für den Bau eines zeitgemäßen Supermarktes dort, haben die Räte schon einer Weile frei gemacht. Mehr als ein Jahr haben Stadt und Kaufland nun den Neubau geplant.

Dabei hat sich die Stadt letztlich durchgesetzt, was die Größe des neuen Marktes angeht. Denn Kaufland wollte in Lindau deutlich mehr Verkaufsfläche. Dann würde der neue Markt aber den bestehenden Supermärkten schaden und auch den Einzelhandel auf der Insel, in Aeschach und Reutin schädigen, wie die Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens belegt. Deshalb beschränkt die Stadt die Verkaufsfläche auf 3000 Quadratmeter- das ist in etwa so groß wie die Fläche des Feneberg im Lindaupark. Auf diesen Flächen kann Kaufland laut der Untersuchung der Agentur Cima mit knapp 21 Millionen Euro Jahresumsatz rechnen. Laut Projektleiter Angelus Bernreuther wird Kaufland in dem Neubau 60 bis 80 Arbeitsplätze schaffen.

Der Kaufland wird am Heuriedweg auf Stelzen stehen, so dass die Kunden auf etwa 250 Stellplätzen unter dem eigentlichen Gebäude parken können. Zusätzlich sagte Bernreuther ausreichend viele und großzügige Fahrradabstellplätze zu. Matthias Kaiser (BL) wies daraufhin, dass Kunden zunehmend mit Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern zum Einkaufen fahren, dass sie diese bisher oftmals aber nicht gut abstellen können.

Die Zufahrt erfolgt gegenüber dem Binsenweg über einen Minikreisverkehr mit 20 Metern Durchmesser, der für die zahlreich dort fahrenden Lastwagen überfahrbar ist. Stadt und Kaufland streiten laut Lindaus Chefstadtplaner Kay Koschka noch darüber, wer diesen Kreisel bezahlen muss, der nicht nur dem Kaufland dient, sondern auch den Verkehrsfluss an dieser Kreuzung ins Gewerbegebiet, die künftig auch als Zufahrt für die Therme dienen wird.

Bis zur Eröffnung wird es noch etwa zwei Jahre dauern

Festgeschrieben ist, dass alle Bäume nach hinten zum Heuried hin stehen bleiben. Max Strauß (BL) stört sich daran, dass nach bisheriger Planung Kaufland für den Neubau auf dem Grundstück zwölf Bäume fällen lässt, entlang dem Heuriedweg aber nur vier Bäume neu pflanzen will. Er schlug Bernreuther deshalb vor, das Handelsunternehmen solle der Stadtgärtnerei weitere Bäume spenden, um sie an anderer Stelle in Lindau zu pflanzen.

Das Dach des Neubaus soll für eine spätere Photovoltaikanlage geeignet sein, auch wenn Bernreuther erklärt, seine Firma wolle die zunächst nicht bauen. Und die Räte lehnten eine entsprechende Verpflichtung ab, die Strauß beantragt hatte. Stattdessen ist eine Dachbegrünung vorgesehen. Auch bei de Gebäudehülle hätte Strauß gern noch mehr Grün: „Denken Sie bitte über eine Fassadenbegrünung nach.“

Die Stadträte stimmten dem Planentwurf zu und beschlossen die Beteiligung der Bürger und Behörden. Üblicherweise dauert solch ein Verfahren etwa ein Jahr, bis Baurecht vorliegt. Vorausgesetzt, der Bau dauert ebenfalls etwa ein Jahr, dann können Kunden im neuen Lindauer Kauflandmarkt im Frühjahr 2021 erstmals einkaufen.