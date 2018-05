Im neuen Baugebiet „Pfahl“ in Dalkingen wird bereits kräftig gebaut

Noch gar nicht offiziell eröffnet aber schon reger Betrieb auf den Baustellen. Im neuen Baugebiet „Pfahl“ in Dalkingen steht bereits der erste Rohbau eines Einfamilienhauses. „Die Bauherren konnten es schon kaum erwarten mit dem Bauen zu beginnen“, sagte Bürgermeister Christoph Konle. Zusammen mit Vertretern des Gemeinderats, der Firma Haag-Bau aus Neuler und dem Architekten Claus-Peter Grimm vom Ingenieurbüro Grimm aus Ellwangen holte Konle noch schnell das nach, was zu einer geordneten Übergabe und Abschluss einer erfolgreichen Baumaßnahme gehört: Die offizielle Einweihung. „Wir haben ein wunderschönes Baugebiet in Dalkingen geschaffen. Entsprechend groß ist auch die Nachfrage nach Bauplätzen“, sagte Konle. Von den insgesamt 37 erschlossenen Grundstücken auf dem drei Hektar großen Bauland in Südhanglage sind nur noch 13 frei. Für Architekt Grimm ist dies nicht nur ein attraktives Baugebiet in Rainau sondern eines mit vielen wichtigen Synergieeffekten. „Ein positiver Nebeneffekt war, dass wir im Zuge der Erschließung auch die Wasserversorgung in Dalkingen verbessern konnten“, so Grimm. Die Baukosten lagen bei knapp zwei Millionen Euro. Der Quadratmeterpreis liegt bei 150 Euro, Einheimische zahlen 125 Euro. „Auf den noch nicht verkauften Grundstücken und den öffentlichen Grünflächen im neuen Baugebiet haben wir vorsorglich schon mal eine einheimische Sommerblumenmischung eingesät“, sagte Konle. Mal sehen, ob diese überhaupt, bei so vielen Interessenten, zum blühen kommt. Foto: Martin Bauch